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Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 16:18
Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города проводит работы по среднему ремонту проспекта Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонта с 21:00 часов 21 июня до 12:00 часов 22 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении пр. Туран и Кургальжинского шоссе.

Также с 21:00 часов 22 июня до 12:00 часов 23 июня полностью перекроют движение на пересечении пр. Туран и ул. Сарайшык.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.


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