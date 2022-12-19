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Какие участки дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане

19 Декабря 2022, 21:38
Какие участки дорог закрыты из-за непогоды в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О закрытых участкак республиканских трасс сообщили в Казавтожол, передает МИА «Казинформ».

ВАктюбинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 526-613 (участок граница Западно-Казахстанской области - село Хобда) и на автодороге «Актобе-граница РФ» км 39-136, (участок поселок Ш.Калдаяков - граница РФ).

В ЗКО в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Актобе-граница РФ».


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