Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Нур-Султан
Какие участки дорог перекрыты в Нур-Султане
16 Августа 2022 17:10

Какие участки дорог перекрыты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили о том, какие участки дорог перекрыты в столице в связи с проводимыми ремонтными работами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении проинформировали, что на сегодня работы по среднему ремонту с перекрытиями участков ведутся по следующим улицам:

Улица Мухтара Ауэзова: с 16 по 20 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Богенбай-батыра до улицы Алиби Жангельдина.

С 15 августа по 5 сентября - мост «Архар» (М1) - на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мəңгілік Ел – улицы Сарайшык до проспекта Р. Кошқарбаева с частичным перекрытием участков. С 15 по 24 августа планируется перекрытие моста «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мəңгілік Ел – ул. Сарайшык до пр. Р. Кошқарбаева в направлении пр. Р. Кошқарбаева и с 24 августа по 5 сентября - мост «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мəңгілік Ел – улицы Сарайшык до проспекта Р. Кошқарбаева в направлении ул. Сарайшык.

Улица Сауран - с 6 по 20 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сыганак до улицы Керей-Жанибек хандар.

Проспект Мангилик Ел - с 15 по 20 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы Бухар-жырау.

Дополнительную информацию по закрытым на ремонт улицам можно получить через официальный сайт управления и в Instagram .


Новости по теме
Участок столичной улицы Акмешит перекрывают на ремонт
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 30 августа
Медучреждения Актюбинской области получили 52 автомобиля для неотложной помощи
Читайте также
Рейс Актобе-Атырау задержали из-за попадания птицы в створку шасси
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах РК
Строительство трассы Атырау – Астрахань проверят Антикор и прокуратура
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа
Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы
20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
Посвященный Дню Конституции массовый велопробег прошел в Нур-Султане
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив