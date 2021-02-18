Какие участки автодорог открыли в Атырауской и Актюбинской областях

АКТЮБИНСКАЯ - АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Информацию по открытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

18 февраля в 12.15 часов (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области открыто движение на автодороге Северный обход города Актобе, км 0-39, участок город Актобе.

В Атырауской области с 12:30 по времени столицы открыли движение на автодороге Актобе – Атырау – граница Российской Федерации, км 330-504, участок граница Актюбинской области – поселок Доссор.