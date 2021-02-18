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    13:20, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Какие участки автодорог открыли в Атырауской и Актюбинской областях

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    АКТЮБИНСКАЯ - АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Информацию по открытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

    18 февраля в 12.15 часов (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области открыто движение на автодороге Северный обход города Актобе, км 0-39, участок город Актобе.

    В Атырауской области с 12:30 по времени столицы открыли движение на автодороге Актобе – Атырау – граница Российской Федерации, км 330-504, участок граница Актюбинской области – поселок Доссор.


    Теги:
    Дороги Атырауская область Транспорт Общество Актюбинская область
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