Какие убытки несут столичные автопарки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор АО «Автобусный парк №1» Нурмахан Пулатов заявил о миллионных убытках автопарка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Получаем от одного пассажира 66 тенге плюс субсидии 33 тенге - итого 99 тенге, фактически себестоимость перевозки за 9 месяцев вышла 189 тенге. Разница 90 тенге недополучение дохода. Финансовый разрыв приводит к убытку, ежемесячно 550 млн чистый убыток. В месяц перевозится до 10 млн пассажиров с учетом пересадок, из них 16% льготная категория, 8% проездные, 10% детский тариф», - сказал Нурмахан Пулатов на конференции «Общественный транспорт: Реформы и пути развития».

Он дополнительно сообщил, что в автопарке 196 единиц транспорта, которые обслуживают 61 маршрут.

Глава «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов поддержал просьбу коллег о субсидировании деятельности автопарков.

«Весь мир субсидирует общественный транспорт, это не нами придумано. Если бы у нас автобусы ходили с загрузкой хотя бы 70% в течение дня, то вопросов бы не возникало. Других вариантов нет – в мире эта деятельность субсидируется для того, чтобы обеспечить горожан комфортным и недорогим средством передвижения. Во-вторых, основная причина – это перевод населения на общественный транспорт. 100 человек едут в одном автобусе или 100 человек едут на 50 машинах. Какую площадь они на улично-дорожной сети занимают… Соответственно, вместе с потоком автомобилей увеличиваются и транспортные заторы», - объяснил он.

В свою очередь, депутат маслихата города Нур-Султан Мирас Шекенов также поделился своим видением по данном вопросу.

«Бюджет города не резиновый, более 50% и так социалка. Придется увеличивать субсидирование автопарков, но теперь можно опираться на реальные цифры, которые собрали благодаря дифференцированному тарифу. Общественный транспорт необходимо развивать и без поддержки государства, это будет гораздо сложно сделать», - подчеркнул он.