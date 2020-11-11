Какие тренды влияют на медиаиндустрию, рассказала эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор TNS Central Asia Татьяна Старцева рассказала о трендах, влияющих на медиаиндустрию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы медиаландшафт меняется довольно быстрыми темпами, поскольку новые технологии, платформы и бизнес-модели продолжают менять нашу отрасль. Эксперты из глобальной команды «Кантар» каждый год в последние несколько лет определяют тренды в различных отраслях, которые так или иначе могут повлиять на медиаиндустрию. Я остановлюсь на некоторых из них», - сказала Татьяна Старцева на Astana Media Week.

В первую очередь она назвала так называемые стриминговые войны.

«Прямое вещание по-прежнему доминирует, но онлайн-просмотр, использование различных видеосервисов набирает обороты. Растет количество зрителей онлайн-контента на больших экранах и количество подключенных к интернету телевизоров. Мы наконец вступаем в эру 5G, и нет никаких сомнений, что данная технология предоставит массу возможностей многим секторам бизнеса, включая индустрию маркетинга и коммуникаций», - отметила спикер.

Еще одним трендом, по ее словам, является электронный спорт.

«Уже ясно, что интерес к киберспорту огромен и охватывает большое количество людей. В свою очередь, эта аудитория привлекает новые типы спонсоров, и традиционные рекламодатели, такие как Gilett, MasterCard, Coca-Cola осознают, что киберспорт – это отличная возможность для взаимодействия с потенциальными клиентами. Есть и некоторые изменения, которые касаются продвижения бренда и использования данных, которые мы сейчас имеем возможность получать от потребителя», - подчеркнула Т. Старцева.

«В первую очередь, для продвижения своих ценностей бренды начинают участвовать в крупных проектах, и сейчас недостаточно говорить лишь о том, какие ценности они поддерживают. Но они подвергаются очень пристальному вниманию со стороны потребителя, который очень легко распознает рекламу и является настороженным. И поэтому брендам сейчас необходимо демонстрировать, как они претворяют в жизнь те ценности, о которых они заявляют», - заключила эксперт.