Какие тренды актуальны среди казахстанской молодежи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие тренды актуальны среди казахстанской молодежи? Об этом рассказала член АНК, заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» Элина Паули, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В последние годы отмечается рост активности среди молодых людей, которая проявляется в различных формах. Если говорить о трендах, среди трендов, присущих казахстанской молодежи, наиболее популярными являются переход к высокой мобильности, использование современных технологий, здоровый образ жизни. На базе «Ассамблеи жастары» можно проводить обучение по современным направлениям: SMM менеджмент. Думаю, сегодня это будет входить в жизненно необходимый навык людей, потому что молодежь растет со смартфоном», - отметила Элина Паули.
В ходе выступления спикер подчеркнула, что молодежь Ассамблеи может взять на себя задачу – повышение цифровой грамотности старшего поколения.
«Что касается культуры межэтнических отношений, подавляющее большинство молодежи положительно оценивает государственную межэтническую политику», - добавила заместитель директора НИЦ «Молодежь».
- Сколько времени сохраняется «красный» статус в Ashyq у заболевших COVID-19
- Вопросы борьбы с безработицей обсудили в Сенате
- Заседание общественного объединения «Ассамблеи жастары» прошло онлайн в столице
- Более 500 праздничных мероприятий проведут в Жамбылкой области в весенние дни
- На родине Ахмета Байтурсынова будут реализованы инфраструктурные проекты – Ерлан Карин
- Какие ценности в приоритете у казахстанской молодежи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана