+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие тренды актуальны среди казахстанской молодежи

25 Февраля 2022 13:56
Поделиться:
Какие тренды актуальны среди казахстанской молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие тренды актуальны среди казахстанской молодежи? Об этом рассказала член АНК, заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» Элина Паули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Заседание общественного объединения «Ассамблеи жастары» прошло онлайн в столице
Какие ценности в приоритете у казахстанской молодежи Дождь и снег ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня Какие проекты реализует «Ассамблея Жастары»

«В последние годы отмечается рост активности среди молодых людей, которая проявляется в различных формах. Если говорить о трендах, среди трендов, присущих казахстанской молодежи, наиболее популярными являются переход к высокой мобильности, использование современных технологий, здоровый образ жизни. На базе «Ассамблеи жастары» можно проводить обучение по современным направлениям: SMM менеджмент. Думаю, сегодня это будет входить в жизненно необходимый навык людей, потому что молодежь растет со смартфоном», - отметила Элина Паули.

В ходе выступления спикер подчеркнула, что молодежь Ассамблеи может взять на себя задачу – повышение цифровой грамотности старшего поколения.

«Что касается культуры межэтнических отношений, подавляющее большинство молодежи положительно оценивает государственную межэтническую политику», - добавила заместитель директора НИЦ «Молодежь».


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Общество   #Молодежь  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Заседание общественного объединения «Ассамблеи жастары» прошло онлайн в столице
Какие ценности в приоритете у казахстанской молодежи
Дождь и снег ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Какие проекты реализует «Ассамблея Жастары»
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
4 Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
5 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
6 Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора РК
Читайте также
На родине Ахмета Байтурсынова будут реализованы инфраструктурные проекты – Ерлан Карин
Какие ценности в приоритете у казахстанской молодежи
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив