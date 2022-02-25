Какие тренды актуальны среди казахстанской молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие тренды актуальны среди казахстанской молодежи? Об этом рассказала член АНК, заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» Элина Паули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы отмечается рост активности среди молодых людей, которая проявляется в различных формах. Если говорить о трендах, среди трендов, присущих казахстанской молодежи, наиболее популярными являются переход к высокой мобильности, использование современных технологий, здоровый образ жизни. На базе «Ассамблеи жастары» можно проводить обучение по современным направлениям: SMM менеджмент. Думаю, сегодня это будет входить в жизненно необходимый навык людей, потому что молодежь растет со смартфоном», - отметила Элина Паули.

В ходе выступления спикер подчеркнула, что молодежь Ассамблеи может взять на себя задачу – повышение цифровой грамотности старшего поколения.

«Что касается культуры межэтнических отношений, подавляющее большинство молодежи положительно оценивает государственную межэтническую политику», - добавила заместитель директора НИЦ «Молодежь».