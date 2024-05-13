Какие требования в РК к будущим сотрудникам полиции

Начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал о правилах приема в вузы, которые готовят будущих полицейских, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для поступления необходимо подать заявление с февраля по июнь в кадровую службу отдела полиции, ДУИС по месту жительства либо зайти на сайт учебного заведения по ссылке прямого набора. Там же можно ознакомиться со списком необходимых документов. Также необходимо пройти медицинское и психофизиологическое освидетельствования и проверку на полиграфе. Набрать не менее 50 баллов на ЕНТ, при этом не менее 3 баллов по математической грамотности и грамоте чтения, и не менее 5 баллов по остальным предметам, — сказал Шынгыс Алекешев на брифинге в МВД.

Дальше остается принять участие в конкурсе в вузе МВД.

— Для прозрачности работы приемных комиссий ведомственных вузов и минимизации коррупционных рисков с прошлого года введен новый формат проведения отбора абитуриентов, — сообщил представитель ведомства. — Родители и родственники могут прослеживать в прямом эфире через социальные сети вступительные экзамены абитуриентов. Преимущество на зачисление в число курсантов имеется для победителей олимпиад и конкурсов научных проектов, исполнителей и спортивных соревнований. Также в прошлом году расширена категория лиц, зачисляющихся вне конкурса в ведомственные организации образования.

Это касается показавших высокие достижения в учебе, а именно: награжденных знаком «Алтын белгі» или набравших не менее 100 баллов на ЕНТ.

Поступить на обучение вне конкурса также могут прошедшие срочную воинскую службу в Национальной гвардии и набравшие не менее 50 баллов на ЕНТ, при этом не менее трех баллов по каждому предмету.

Кроме того, ведомственные организации образования вне конкурса обязательно принимают детей сотрудников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей.

В системе МВД действуют четыре высших учебных заведения, осуществляющих подготовку курсантов по программе бакалавриата, это:

Алматинская академия имени М. Есбулатова;

Карагандинская академия имени Б. Бейсенова;

Костанайская академия имени Ш. Кабылбаева;

Академия Национальной гвардии.

Обучение курсантов в ведомственных ВУЗах проводится по 15 образовательным программам.