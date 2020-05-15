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Какие требования нужно соблюдать при посещении мечети - Верховный муфтий

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Мая 2020, 17:15
Какие требования нужно соблюдать при посещении мечети - Верховный муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный муфтий Казахстана Наурызбай қажы Тағанұлы озвучил необходимые требования для посещения мечетей верующими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мечеть призывает посетителей соблюдать следующие требования:

- посетители должны посещать мечеть в медицинских масках и перчатках.;

- нужно регулярно применять антисептик;

- соблюдать социальную дистанцию в радиусе полутора метров при совершении намаза;

- входить не более чем 10 верующим в помещение при молитве и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра;

- при совершении обряда бракосочетания в комнате должно быть не более четырех человек;

- прислушиваться к рекомендации имамов мечетей, входить в мечеть поочередно;

- посещение мечети должно длиться не более 15 минут (проводится очищение воздуха каждые три часа).

Напомним, 13 мая на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения. В частности, с 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.


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