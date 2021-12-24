+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие требования к содержанию кладбищ действуют в Казахстане

24 Декабря 2021 17:45
Поделиться:
Какие требования к содержанию кладбищ действуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о законодательных требованиях к содержанию кладбищ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане провели анализ вопросов захоронения и содержания кладбищ
Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации Принять до конца года Концепцию развития топливно-энергетического комплекса поручил Аскар Мамин Перед нами стоит задача по развитию «зеленой» энергетики - Аскар Мамин

«Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения» (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № ҚР ДСМ-8) (далее – Санитарные правила) устанавливаются требования к расстоянию от ограждения кладбища до жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон не менее 300 метров, для закрытых кладбищ не менее 100 метров», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Также Санитарными правилами регулируются перезахоронение (допускается при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний) и запрет размещения кладбищ на территориях:

1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников;

2) первой и второй зон санитарной охраны курортов;

3) затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных участках;

4) на берегах водоемов I и II категории, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных мероприятий;

5) стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве;

6) с мощностью эффективной дозы гамма-излучения, превышающей мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 микроЗиверт в час.

«Требования Санитарных правил гармонизированы с законодательством Евразийского экономического союза, в том числе Российской Федерации. На основании вышеизложенного и в целом, принимая во внимание достаточное регулирование в законодательных и подзаконных актах вопросов размещения, захоронения и содержания кладбищ (строительные нормы проектирования могил, благоустройство территории кладбищ, выделение земельного участка и порядок его учета, соблюдение условий договора по оказанию похоронных услуг и другие), считаем нецелесообразным разработку отдельного законодательного акта по данной сфере», - заключил премьер.



Подписывайтесь на наш канал:

#Премьер-министр РК   #Мажилис  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
В Казахстане провели анализ вопросов захоронения и содержания кладбищ
Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
Принять до конца года Концепцию развития топливно-энергетического комплекса поручил Аскар Мамин
Перед нами стоит задача по развитию «зеленой» энергетики - Аскар Мамин
Популярное
1 Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
2 Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
3 460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
5 Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
6 В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»
Читайте также
Сенат вернул в Мажилис законопроект по совершенствованию залоговой политики банков второго уровня
Ряд проблемных вопросов с момента закрытия Семипалатинского полигона назвали в Минэнерго РК
Новые правила приема на работу педагогов вводят в Казахстане
Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
460 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
В ВКО возводится жилье в рамках программы «Одноэтажный Восток»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив