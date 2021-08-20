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Какие требования к школам установит Минздрав
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала о требованиях, которые Минздрав будет устанавливать к школам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С учетом того, что дети будут обучаться в школах оффлайн, наша задача состоит в том, чтобы выработать меры безопасности, которые будут соблюдаться как администрацией школ, так и самими школьниками. Эти меры направлены на недопущение в школу больных детей, больных сотрудников, а также больных родителей», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
Она пояснила, что в обязательном порядке на входах будет проводиться термометрия, не будут допускаться посторонние люди, кроме детей и педагогов.
«Задача педагогов – это 100%-ая вакцинация. Кроме того, предъявляются требования к организации учебного процесса – отмена кабинетной системы, регулирование потоков движения детей, вопросы повышенной дезинфекции в местах, где находятся дети, организация питания по классам и проведение карантинных мероприятий, если будут зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции», - отметила врач.
«Эти требования в принципе уже есть, часть из них мы ужесточаем. Будет принято постановление санврача, которое будет регулировать вопросы наполняемости классов продолжительности уроков и т.д», - дополнительно сообщила А. Есмагамбетова.
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