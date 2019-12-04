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вчера 15:31
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Какие требования будут предъявляться инвесторам в МФЦА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О требованиях, которые будут предъявляется участникам программы инвестиционного резидентства в рамках МФЦА, рассказал управляющий Международным финансовым центром «Астана» Карат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Действительно, в проекте закона сказано, что МФЦА разработает специальную программу инвестиционного и налогового резидентства по согласованию с министерством экономики, министерством внутренних дел и комитетом национальной безопасности. Прежде всего, будет проверка потенциального кандидата на участника этой программы в рамках его благонадежности и также предусматриваются меры для инвестирования в ценные бумаги. На платформе международного финансового центра в размере 60-ти тыс. долларов. Вот это основное требование, которое предъявляется участникам программы инвестиционного резидентства», - сказал Кайрат Келимбетов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Мажилиса.
Он также остановился на требованиях к инвестиционному налоговому резидентству.
«Для инвестиционного налогового резидентства, это уже дополнительные меры для которого нужно проживание 90 дней в году и также дополнительная плата свыше 7 тыс. МРП. В целом вся эта программа рассчитана как комплементарная мера к тому улучшенному инвестиционному налоговому режиму, который существует в МФЦА. Программа будет принята после того как будут приняты изменения в налоговый кодекс», - пояснил Кайрат Келимбетов.
Отметим, на пленарном заседании депутаты рассматривают законопроект, предусматривающий внесение изменений в конституционное законодательство об МФЦА.
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