+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 3 °С
USD 387.07 EUR 428.95
RUB 6.04 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие требования будут предъявляться инвесторам в МФЦА

4 Декабря 2019 11:07
Поделиться:
Какие требования будут предъявляться инвесторам в МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О требованиях, которые будут предъявляется участникам программы инвестиционного резидентства в рамках МФЦА, рассказал управляющий Международным финансовым центром «Астана» Карат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

АО «Ситибанк Казахстан» начинает предоставлять кастодиальные услуги депозитарию AIX
Суд и Международный арбитражный центр МФЦА подписали меморандумы о сотрудничестве с российскими арбитражными институтами В Суде МФЦА наградили победителей студенческого юридического конкурса Делегация балканских стран посетила Международный финансовый центр «Астана»

«Действительно, в проекте закона сказано, что МФЦА разработает специальную программу инвестиционного и налогового резидентства по согласованию с министерством экономики, министерством внутренних дел и комитетом национальной безопасности. Прежде всего, будет проверка потенциального кандидата на участника этой программы в рамках его благонадежности и также предусматриваются меры для инвестирования в ценные бумаги. На платформе международного финансового центра в размере 60-ти тыс. долларов. Вот это основное требование, которое предъявляется участникам программы инвестиционного резидентства», - сказал Кайрат Келимбетов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Он также остановился на требованиях к инвестиционному налоговому резидентству.

«Для инвестиционного налогового резидентства, это уже дополнительные меры для которого нужно проживание 90 дней в году и также дополнительная плата свыше 7 тыс. МРП. В целом вся эта программа рассчитана как комплементарная мера к тому улучшенному инвестиционному налоговому режиму, который существует в МФЦА. Программа будет принята после того как будут приняты изменения в налоговый кодекс», - пояснил Кайрат Келимбетов.

Отметим, на пленарном заседании депутаты рассматривают законопроект, предусматривающий внесение изменений в конституционное законодательство об МФЦА.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МФЦА - фин. центр "Астана",
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив