НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие трассы закрыты из Нур-Султана в настоящее время, сообщили в Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы.

7 марта с 20.40 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Нур-Султан - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау» км 29-51 п.Кабанбай батыра - до гр.Карагандинской области) для всех видов автотранспорта.

Ранее, с 19.30 в связи со стабилизацией погодных условий были открыты дороги из г.Нур-султан для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения (Нур-Султан - Ерейментау -Шидерты км 16-156), Нур-Султан - Ерейментау и Екатеринбург - Алматы км 917 - 1247, участок Нур-Султан - п.Астраханка.