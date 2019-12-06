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Какие трассы закрыты для движения из-за погодных условий

6 Декабря 2019 00:15
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Какие трассы закрыты для движения из-за погодных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие дороги закрыты для движения в республике из-за погодных условий, сообщили МИА «Казинформ» в пресс-службе КЧС МВД РК.

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5 декабря с 19.00 в Северо-Казахстанской области в связи с гололедом закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск» (341-473 км, граница Акмолинской области-г.Петропавловск).

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5 декабря с 12.40 в Карагандинской области в связи с гололедом введено ограничение для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар» (906-424 км, п.Топар-г.Жезказган).

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Ключевые слова: Транспорт, Погода,
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