Какие трассы закрыты для движения из-за погодных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие дороги закрыты для движения в республике из-за погодных условий, сообщили МИА «Казинформ» в пресс-службе КЧС МВД РК.

5 декабря с 21.00 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег,метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» (843-965 км, с.Донское-п.Карабутак)

5 декабря с 19.00 в Акмолинской области в связи с гололедом закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск» (304-341 км, г.Кокшетау-граница СКО).

5 декабря с 19.00 в Северо-Казахстанской области в связи с гололедом закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск» (341-473 км, граница Акмолинской области-г.Петропавловск).

5 декабря с 12.40 в Карагандинской области в связи с гололедом введено ограничение для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Екатеринбург» (1003-641 км, г.Караганда-г.Балхаш).

5 декабря с 12.40 в Карагандинской области в связи с гололедом введено ограничение для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар» (906-424 км, п.Топар-г.Жезказган).