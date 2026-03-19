Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 19 марта

По состоянию на 08.00 19 марта 2026 года в связи с ухудшением погодных условий на следующих республиканских автодорогах введены временные ограничения движения:

Актюбинская область

— на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776–1153 (уч. АЗС «Эко Ойл» — п. Иргиз).

Северо-Казахстанская область

— на участке автодороги «Тимирязево — Сарыколь — граница Костанайской области» км. 0-30 (уч. с. Тимирязево — граница Костанайской области) для грузового и общественного автотранспорта. Ориентировочное время открытия движения — 1 апреля 2026 года в 08:00.

Область Улытау

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 756 — 788 (поселок Жанаарка — граница Карагандинской области).

Акмолинская область

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 30 — 92 (ПВП Жибек-Жолы — граница Карагандинской области).

Карагандинская область

— на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92 — 164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау);

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788 — 906 (граница области Улытау — поселок Топар);

— на участке автодороги республиканского значения «Астана — Караганда — Алматы» км 248 — 357 (село Атамекен — поселок Аксу-Аюлы);

— на участке автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 17 — 217 (город Караганда — город Каркаралы);

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 970 — 1135 (г. Караганда — граница Павлодарской области).

Павлодарская область

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1135 — 1206 (гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты);

— на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар-Успенка — граница РФ» (уч. развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны).

Кроме того, в связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66, (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).