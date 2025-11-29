Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 29 ноября

По данным нацкомпании, новых ограничений на дорогах не вводили. В трех областях по-прежнему остаются в силе ранее введенные ограничения движения.

В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий — с обильными осадками и интенсивным движением большегрузного транспорта — введено ограничение только для грузовых и общественных транспортных средств на автодороге «Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево).

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения на трассе в Восточно-Казахстанской области. С 5 ноября в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Альтернативное движение в сторону Астаны будет осуществляться через ТР Береке «Калкаман-Аксу». Въезд в Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 13 областях Казахстана.

Как сообщают синоптики, на западе, севере и востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается низовая метель, гололед. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра.