Какие товары не подлежат возврату - о чем надо знать потребителям

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе передачи «Ойтүрткі» на телеканале «Ақтөбе» были обсуждены вопросы защиты прав потребителей и в каких случаях возврат товара возможен, а в каких нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актюбинец Еркебулан Серикулы рассказал, как он пытался защитить свои права и подать жалобу на купленную просроченную колбасу. При обращении в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля там его направили в городской отдел. Его жалобу, по словам мужчины, должны рассмотреть в течение 15 дней. Такая волокита и потеря времени вызывает нарекания простых жителей.

По словам представителя департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Гульзады Алматбаевой, во-первых, при возникновении жалобы покупатель должен обратиться в администрацию торговой сети, где постараются решить его вопрос.

«В каждой торговой сети должна быть информация, куда потребитель может обратиться со своей жалобой на товар. Сначала нужно обратиться к руководству торговой сети, написать туда жалобу. В основном жалобы потребителей возникают там, где недовольного клиента некому выслушать», - говорит Г.Алматбаева.

Магазин при наличии чека обязан принять возврат, если продукт просрочен. Однако лекарства и медицинские изделия возврату не подлежат.

«Лекарства и медицинские изделия не подлежат возврату. Однако если в аптеке вы купили шампунь, он не относится к лекарствам, и его можно вернуть. В аптеках, в частности, должна быть информация, на какие товары возврат возможен, а на какие нет», - добавляет она.

Актюбинец Еркебулан Серикулы также пожаловался, что сталкивался с фактами покупки некачественной обуви, которая через 2 дня ношения просто порвалась, однако в магазине ему деньги не вернули.

«Обувь, купленная в магазине, порвалась за 2 дня, но в магазине мне деньги не вернули, сказали ношенную обувь они обратно не принимают, но как проверить качество обуви, если ее не носить. Я оставил жалобу и вызвал полицейских. Они заявление приняли, но сказали, что дело уйдет в архив, так как здесь нет административного дела», - сокрушается он.

Г.Алматбаева подтвердила, что ношеную обувь магазин не обязан принимать.

«Товар при возврате должен быть в упаковке, неиспользованным. А вот по вопросам качества товара нужно обращаться отдельно, назначать экспертизу. Есть перечень товаров, которые нельзя вернуть - это лекарства, медизделия, белье, носки, животные и растения, аксессуары к сотовым телефонам. Также при покупке изделия покупать должен уточнять условия его возврата», - говорит Г.Алматбаева.