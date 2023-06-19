Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Какие товары из Казахстана вызвали интерес у жителей китайского города Циндао

Автор:  
Руслан Сулейменов
19 Июня 2023, 14:20
Какие товары из Казахстана вызвали интерес у жителей китайского города Циндао

ПЕКИН-ЦИНДАО. КАЗИНФОРМ – На территории ЭКСПО-центра в Демонстрационной зоне Китай-ШОС в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) прошла Международная инвестиционная и торговая выставка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где в центре внимания оказался павильон Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора павильона Казахстана Ботагоз Ельшибек, в нем представлены образцы зерновых культур и продукты питания от казахстанских производителей.

«В эти дни наш мед, верблюжье молоко и соки пользуются большим спросом среди местных жителей, поскольку в последние годы для потребителей Китая особо важно, чтобы продукты были натуральными и экологически чистыми», - отметила Ботагоз Ельшибек.

photo

«Основная цель - находить импортеров, дистрибьюторов, а также организовывать каналы продажи и логистики казахстанской продукции», - добавила она.

Параллельно с Международной инвестиционной и торговой выставкой ШОС в Циндао в минувшие выходные прошел Форум производственно-поставочных цепочек Шанхайской организации сотрудничества.

О создании Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС было объявлено в ходе 18-го Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 2018 году. Она расположена в приморском городе Циндао, на северном берегу бухты Цзяочжоу. Ее площадь составляет 108 квадратных километров.


photo
photo

Китай   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее