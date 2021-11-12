Какие товары импортируют в Северо-Казахстанскую область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В палате предпринимателей Северо-Казахстанской области утверждают, что в первом полугодии импорт товаров в регион сократился на 26%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы палаты, объем импорта составил 52 млн долларов. Основными странами-импортерами являются Китай и Германия, на долю которых приходится 51% всего объема ввезенных товаров.

Тройку наиболее импортируемых товаров составляют сельскохозяйственная химия, машины или механизмы для уборки или обмолота сельхозкультур, сельскохозяйственные и садовые машины для обработки почвы. Четвертое место занимает крупный рогатый скот.

«Если говорить об импортируемых сельскохозяйственных товарах и товарах обрабатывающей промышленности, которые вполне могут быть замещены, то в этом списке можно выделить кондитерские изделия из муки. Только за первое полугодие этого года в регион завезли более 156 тонн товара. Много завозится консервированных томатов, минеральных и химических удобрений, семян кормовых растений, оплодотворенного яйца домашней птицы для инкубации, мяса птицы, огурцов, отрубей, мешков и упаковочных пакетов. Это и есть те приоритетные бизнес-ниши, которые при желании могут занять наши выпускники «Бастау», – сказал директор региональной палаты предпринимателей Алибек Ашметов.

Он добавил, что список приоритетных бизнес-направлений будут учитывать при организации обучающих курсов проекта «Бастау Бизнес».



