18 Мая 2022 12:03

Какие товары и услуги казахстанцы предпочитают приобретать через интернет?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем безналичных платежей всего за один квартал 2022 года превышает показатели полного 2019 года на 43%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

С развитием цифровизации и массовым переходом на онлайн-формат электронная торговля стала драйвером ключевых изменений как в мировой, так и в казахстанской экономике.

В Казахстане к апрелю 2022 года насчитывалось более 17 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — плюс 5,7% за год и сразу плюс 83,1% за десятилетие. Также в РК зарегистрировано 2,8 млн абонентов фиксированного интернета — плюс 4,9% за год и двукратный рост за десять лет. Уровень проникновения интернета в РК считается высоким даже в сравнении с развитыми странами, что говорит об отличном потенциале для продвижения электронной коммерции.

Сейчас мы наблюдаем стремительные темпы перехода всех рыночных формаций в онлайн. В последние годы объем безналичных платежей показывает рост в несколько раз. По итогам первого квартала текущего года сумма достигла 19,1 трлн тенге — в полтора раза больше, чем годом ранее. Более того, объем безналичных платежей всего за один квартал 2022 года превышает показатели полного 2019 года на 43%, а полного 2018 года — в 28 раз.

На онлайн-платежи, совершенные при помощи интернета и мобильного телефона, пришлось 84,2% объемов безналичных расчетов. Подобная динамика — общемировой тренд. По данным Nasdaq, к 2040 году до 95% всех покупок будет совершаться в интернете. Параллельно с увеличением объемов безналичных платежей в РК растут и показатели электронной торговли. Если в 2018-2019 годах доля e-Trading составляла 2,9% и 3,8% соответственно, то уже в 2020 году показатель подскочил почти в 3 раза и достиг 9,7%. Более того, если рассматривать пользователей интернета, купивших товары и услуги онлайн, то их доля выросла с 15,6% в 2019 году до 17,7% в 2020 году.

Сейчас купить в сети можно что угодно, начиная от обычных товаров для каждодневного использования и заканчивая редкими и эксклюзивными вещами. Наиболее распространенными в РК категориями товаров, приобретаемых онлайн, являются:

• одежда, обувь, спортивные товары;

• продукты питания;

• товары для домашнего пользования;

• лекарства;

• услуги телекома;

• многое другое (электронное оборудование; финансовые и страховые услуги; компьютерные товары и т.д.).