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Какие товары экспортирует Казахстан, рассказал Бахыт Султанов

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Июля 2021, 13:38
Какие товары экспортирует Казахстан, рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие товары экспортирует Казахстан? Об этом на брифинге в СЦК рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году товарооборот со странами Центральной Азии составил порядка 4,6 млрд долларов. Крупнейший партнёр из них - это Узбекистан, куда мы экспортируем порядка 2,1 млрд долларов: пшеница, мука, нефть и нефтепродукты, металлы и изделия из металлов», - отметил на онлайн брифинге в СЦК министр торговли.

По его словам, очень важно, что в рамках кооперации сегодня появляется продукция машиностроения.

«В Таджикистан мы поставляем порядка 800 млн долларов: пшеница, природный газ, нефтепродукты, уголь, в Кыргызстан – 562 млн долларов, в прошлом году поставили примерно такие же продукции. Импортируем текстиль, стройматериалы и, конечно же, сезонную плодоовощную продукцию», - сказал Бахыт Султанов.


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