Какие товары больше всего подорожали в Казахстане

15 Ноября 2022, 12:00

15 Ноября 2022, 12:00

Какие товары больше всего подорожали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции в октябре, она все еще значительно превышает среднегодовые значения. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на некоторое замедление месячной инфляции до 1,6% м/м в октябре, после значительного роста на 1,8% м/м месяцем ранее, она все еще значительно превышает среднегодовые значения – 0,7% в октябре за последние 5 лет», - сказал Берик Шолпанкулов.

Согласно озвученным данным, в годовом выражении инфляция достигла 18,8%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 23,1%. Завершилось сезонное удешевление плодоовощной продукции.

Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17,9%. Наблюдается ускорение роста цен на товары с высокой долей импорта, в том числе на товары личного пользования, бытовые приборы, стройматериалы, медикаменты. При этом в структуре непродовольственных товаров отмечается замедление роста цен на ГСМ и автомобили в результате выхода из расчета высокой базы прошлого года.

Инфляция платных услуг достигла 13,5%. Продолжилось удорожание аренды жилья, повысилась стоимость электроэнергии ввиду роста тарифов у энергопроизводящих компаний.

«В октябре резко повысились медианные оценки ожидаемой и воспринимаемой населением инфляции до 18,3% и 22% соответственно. Оба показателя достигли своих максимальных значений с 2016 года. Рост инфляционных процессов на фоне высоких инфляционных ожиданий, фискального стимулирования требует продолжения дезинфляционной денежно-кредитной политики», - резюмировал Берик Шолпанкулов.