РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:31, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие товарные группы попадут под обязательную маркировку в 2025 году в Казахстане

    В 2025 году ведутся работы по внедрению обязательной маркировки ещё для четырёх товарных групп, передает корреспондент агентства Kazinform.

    маркировка товаров
    Фото: freepik.com

    — В Казахстане обязательная маркировка уже внедрена в отношении следующих товарных групп: табачная продукция; обувные изделия; лекарственные средства, — сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов на брифинге СЦК.

    По его данным, в 2025 году ведутся работы по внедрению обязательной маркировки ещё для четырёх товарных групп:

    • изделия лёгкой промышленности;
    • пиво;
    • моторные масла;
    • ювелирные изделия.

    — Также проходят пилотные проекты по маркировке следующих категорий: биологически активные добавки (БАД); продукция из рогов сайгака (дериваты); бытовая химия.Все эти меры направлены на упорядочение рынка, защиту потребителей и стимулирование прозрачной конкурентной среды, — добавил А.Нусупов.

    Ранее сообщалось, как проходит маркировка лекарственных препаратов в Казахстане и как отличить оригинальную обувь от подделки. 

    Теги:
    Минторговли и интеграции Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают