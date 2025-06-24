Какие товарные группы попадут под обязательную маркировку в 2025 году в Казахстане

— В Казахстане обязательная маркировка уже внедрена в отношении следующих товарных групп: табачная продукция; обувные изделия; лекарственные средства, — сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов на брифинге СЦК.

По его данным, в 2025 году ведутся работы по внедрению обязательной маркировки ещё для четырёх товарных групп:

изделия лёгкой промышленности;

пиво;

моторные масла;

ювелирные изделия.

— Также проходят пилотные проекты по маркировке следующих категорий: биологически активные добавки (БАД); продукция из рогов сайгака (дериваты); бытовая химия.Все эти меры направлены на упорядочение рынка, защиту потребителей и стимулирование прозрачной конкурентной среды, — добавил А.Нусупов.

Ранее сообщалось, как проходит маркировка лекарственных препаратов в Казахстане и как отличить оригинальную обувь от подделки.