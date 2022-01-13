Какие торговые объекты открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сколько супермаркетов и рынков начали свою работу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском акимате, по состоянию на 13 января текущего года в Алматы функционирует 140 из 149 крупных и средних супермаркетов (94%). Пострадал 31 торговый объект, из них «Магнум» - 19 (14 устранили), «Тоймарт» - 11 (10 устранили), «Интерфуд» - 1. Планируют открытие с 14 января EsentaiGourmet, «Галмарт».

На сегодня функционируют все 52 торговых рынка.

В городе имеется 93 крупных объекта торговли (ТРЦ, ТЦ, ТД). По состоянию на 13 января запустили работу 14 ТРЦ («Глобус», «Спутник», «Ритц Палас», «Алма-Ата», «Гранд парк», «Алматы молл», «Достык плаза», «Мега парк», «Мега Алма-Ата», «Атакентмолл», «Март», «Силкуэй сити», «Алатау», «АДК»), а также 61 ТЦ и ТД. С 14 января готов запустить работу ТРЦ «Есентаймолл». ТРЦ «Форум» будет открыт для посещения после стабилизации ситуации в городе.

Кроме того, открыты порядка двух тысяч объектов общественного питания (65%) в режиме с 9:00 до 18:00 без реализации спиртных напитков до конца действия режима ЧП. Сегодня (13 января) планируется открытие около 500 объектов общественного питания. На данный момент установлено нанесение ущерба 39 объектам общепита.

По городу имеется 220 АЗС, из них открыто 168 АЗС (76,4%). Сегодня планируется открыть пяти несетевых частных АЗС.

На сегодняшний день из 120 предприятий в городе действует 91. Оставшиеся планируют запуск в период с 14 по 19 января.