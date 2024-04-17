Какие территориальные бренды зарегистрированы в Казахстане и контролируется ли их качество

О роли института охраны прав интеллектуальной собственности в развитии регионального брендирования в Казахстане и о том, как эта работа связана с развитием креативной индустрии в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК Ербол Оспанов.

Фото: qazpatent.kz/ru/board-blog

— Ербол Канатович, начнем наш разговор с развития регионального брендирования в Казахстане, насколько это важно?

— Брендинг территорий является современным эффективным инструментом маркетинговой стратегии и публичной политики. Он представляет собой сложный комплекс, включающий, с одной стороны, характерные особенности региона, образуемые уникальностью его природных и культурных ресурсов, товарами и услугами местных производителей, с другой — систему мер по формированию конкурентной идентичности регионов.

Территориальный брендинг предполагает решение множества задач, в том числе: повышение имиджа регионов, способствующее вложению инвестиций; экономическое развитие регионов из-за увеличения объемов производства и услуг, стимулирования местных производителей за счет их государственной поддержки; развитие этнографического туризма, использующего преимущественно местную сельскохозяйственную продукцию и народные художественные промыслы.

Региональное брендирование имеет единую цель и тесную связь с развитием креативной экономики. Эти направления усиливают друг друга, поскольку проекты креативного бизнеса, формирующие отличительные особенности территорий, обычно основаны на региональных брендах.

Поскольку территориальный брендинг является направлением социально-экономической политики, направленной на повышение качества жизни населения, его развитие активно поддерживается государством. В своем Послании народу Казахстана 2023 года Глава нашего государства поставил задачу создания условий для развития креативной экономики.

Концепцией развития креативных индустрий на 2021–2025 годы предусмотрено формированию самостоятельных региональных брендов, привлекающих творческих лидеров, инвестиции и инновации. В Государственной программе развития туристской отрасли страны на 2019–2025 годы прямо указано, что, ввиду отсутствия на целевых рынках представления о городах республики как о центрах производства уникальной продукции, источниках эксклюзивных благ и услуг, потенциально интересных местах для путешествий, акиматами городов республиканского значения, столицы и областей должны быть разработаны бренды крупных и больших городов. Предусмотренные программными документами меры поэтапно реализуются.

— А каковы на сегодня возможности института охраны прав интеллектуальной собственности в развитии национальных и региональных брендов?

— Бренды отражают индивидуальность продукта и гарантию его высокого качества, обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество и создают самостоятельную, не зависящую от товара или услуги, стоимость. Но при этом они не обеспечивают юридической защиты прав их обладателей, поэтому нуждаются в охране. Эффективным ее способом является применение возможностей хорошо развитого в правовом и организационном аспектах института охраны прав интеллектуальной собственности.

Для указанной цели в Казахстане, как и во всем мире, используются средства индивидуализации товаров, в нашем случае — географическое указание (далее — ГУ) и наименование места происхождения товара (далее — НМПТ). Правовая охрана предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном законом и в силу международных договоров.

ГУ представляет собой обозначение, идентифицирующее происходящий на территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

НМПТ — особый вид географического указания — обозначение, связанное с наименованием географического объекта и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого в большинстве своем связаны с местом происхождения продукции. Таким образом, НМПТ используется при наличии качественной связи между обозначаемой продукцией и местом ее производства, а ГУ свидетельствует только о том, что продукция происходит из места, обозначаемого указанием происхождения.

Большинство ГУ и НМПТ во всем мире применяются как средства индивидуализации сельскохозяйственной продукции, поскольку имеют свойства, обусловленные локальными географическими факторами (климатом, особенностями почвы и др.). Они могут также подчеркивать свойства продукта, связанные с человеческими факторами, что характерно для изделий кустарных промыслов, создаваемых с применением местных природных ресурсов и традиционных приемов.

Вводя свой бренд в круг зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, правообладатель обеспечивает надежную его охрану, вплоть до привлечения нарушителя своих прав к уголовной ответственности. При этом система охраны успешно функционирует и в нашей стране, и на международном уровне.

— Соответствует ли современным требованиям состоянии законодательства и правоприменительной практики по охране ГУ и НМПТ?

— В Казахстане НМПТ и ГУ как объекты интеллектуальной собственности были законодательно зафиксированы еще четверть века назад, но ранее закон допускал государственную регистрацию ГУ только для товаров, находящихся в иностранном государстве. В связи с этим отечественные товаропроизводители не могли регистрировать ГУ, что ставило их в заведомо неравное положение с иностранными, поскольку для регистрации НМПТ нужно соблюдение весьма жестких требований (в частности, все стадии производства товара должны осуществляться на территории, наименование которой производитель намерен закрепить в названии продукта), а для регистрации ГУ требования значительно упрощаются.

Поскольку процедура регистрации ГУ относительно проста, его внедрение повсеместно способствует значительному увеличению числа региональных брендов, охраняемых средствами интеллектуальной собственности.

Регистрация ГУ позволяет создать соответствующей продукции ряд преимуществ, в том числе: географическое место происхождения товара придает ему перечень характерных свойств, привлекательных для потребителя, поэтому ГУ может стать узнаваемым символом и создать привязанность потребителей к продукту;

ГУ служит средством сохранения традиционных знаний, связанных с территорией проживания;

охрана ГУ позволяет предотвратить несанкционированное копирование товара. географическое место происхождения товара придает ему перечень характерных свойств, привлекательных для потребителя, поэтому ГУ может стать узнаваемым символом и создать привязанность потребителей к продукту;

ГУ служит средством сохранения традиционных знаний, связанных с территорией проживания;

охрана ГУ позволяет предотвратить несанкционированное копирование товара. географическое место происхождения товара придает ему перечень характерных свойств, привлекательных для потребителя, поэтому ГУ может стать узнаваемым символом и создать привязанность потребителей к продукту;ГУ служит средством сохранения традиционных знаний, связанных с территорией проживания;охрана ГУ позволяет предотвратить несанкционированное копирование товара.

В этой связи с 2022 года законом введена возможность регистрации нового объекта интеллектуальной собственности — «географического указания». В результате в распоряжении казахстанских производителей имеются два механизма охраны, используемые на их выбор.

На основании обновленного законодательства Национальный институт интеллектуальной собственности создал условия для регистрации ГУ и приступил к осуществлению регистрационных функций.

На сегодня в Казахстане уже зарегистрированы четыре национальных ГУ, в том числе Алматинский апорт. Зарегистрированы также 59 действующих НМПТ, из которых 22 — национальных и 37 — иностранных. К общеизвестным национальными НМПТ относятся, в частности, минеральная вода Сары-агаш, каменный уголь Шұбаркөл көмір, Лепсинский мёд, Кокшетауское мороженое, Иссыкские вина.

Вместе с тем, законодательные меры лишь создают правовую основу для расширения использования возможностей средств индивидуализации как средства продвижения брендов.

— Контролируется ли качество брендов?

— Законом 2022 года впервые созданы правовые основания обеспечения контроля качества продукции и сохранения особых свойств товаров, маркируемых ГУ и НМПТ, путем установления ответственности правообладателя за нарушение соответствующих требований законодательства.

Сейчас на уровне законодательства вырабатываются гарантии того, что лицо, зарегистрировав бренд с фиксированными характеристиками, не снизит качество своего товара или услуги. Подлежат выявлению также исчезновение характерных для географического объекта условий, а также невозможность производить товар, который обладает заявленными особыми свойствами.

Предполагается осуществлять два вида контроля:

на этапе производства — путем проведения проверок деятельности производителей товаров, в отношении которых зарегистрированы ГУ и НМПТ, что позволит гарантировать соблюдение ими технологии производства, и после выпуска товаров на рынок — с целью выявления контрафактной продукции.

В этой связи изучаются вопросы: о введении административного наказания за невыполнение уполномоченными органами соответствующих обязанностей; об органах исполнительной власти, уполномоченных выдавать заключения для государственной регистрации ГУ и НМПТ и осуществление в отношении них юридически значимых действий; о правилах контроля за сохранением особых свойств товара, в отношении которого зарегистрированы ГУ и НМПТ.

В практическом аспекте организации контроля нами изучается эффективный опыт ряда зарубежных государств. Наиболее известным является опыт Франции, где функционирует специальное учреждение — Национальный институт происхождения и качества (INAO), осуществляющий функции по контролю за использованием ГУ и НМПТ. Имея отделения в регионах, INAO организует мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности в вопросах охраны НМПТ и ГУ производителей и потребителей, а также на борьбу с контрафактной продукцией.

— Проводится ли сейчас работа по расширению возможностей института охраны прав интеллектуальной собственности в развитии национальных и региональных брендов?

— Если говорить о правовом обеспечении этого направления, то ближайшие перспективы связаны с присоединением Казахстана к Женевскому акту Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации. Лиссабонская система позволяет проводить международную охрану НМП и ГУ в 57 странах с помощью единой процедуры регистрации и уплаты одного набора пошлин, что создаст ряд преимуществ для производителей. Изучается также успешный опыт, накопленный в Европейском Союзе.

Известно, что в Европейском Союзе правовая охрана ГУ и НМПТ играет важную роль для развития сельского хозяйства и пищевой промышленности в условиях конкуренции между производителями разных стран. Законодательство ЕС предоставляет производителям сельскохозяйственной и пищевой продукции надежную защиту от недобросовестной конкуренции и подделок, обеспечивая сохранение качества и традиций.

Интерес представляет Регламент Европейского парламента и Совета ЕС «О схемах качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания» (2012 год), принятый в целях соблюдения прав интеллектуальной собственности, а также предоставления потребителям достоверной информации относительно качества и происхождения продовольственных товаров. В его рамках предусматриваются три различные схемы качества: защищенные географические указания (PGI); защищенные наименования мест происхождения товаров (PDO) и гарантированные традиционные фирменные блюда — (TSG). Первые два непосредственно касаются происхождения сельскохозяйственной и пищевой продукции и их охраны от возможных нарушений: риска смешения; имитации и других случаев введения в заблуждение и др.

Особый же интерес для нашей страны, известной своими национальными продуктами и блюдами, представляет охрана так называемого Гарантированного традиционного фирменного блюда (Traditional Specialities Guaranteed), которая делает акцент на традиционные аспекты, такие как способ производства продукта (блюда), его состав.

На практике институт охраны региональных брендов эффективно функционирует только при его всесторонней поддержке. Обладатели зарегистрированных брендов должны иметь реальные преимущества и знать о них, что требует максимальной вовлеченности бизнес-сообщества, общественных организаций, средств массовой информации. Национальный институт интеллектуальной собственности (НИИС), как и другие органы юстиции, способствует продвижению региональных брендов, помогая получению отечественными товаропроизводителями прав на обозначения «географическое указание» и «наименование места происхождения товара», проводя разъяснительную работу о преимуществах и льготах для обладателей прав на указанные обозначения, а также оказывая практическую (консультационную) помощь в процессе их получения. Для этого используются социальные сети, Контакт-центр и онлайн-оператор на официальном сайте www.kazpatent.kz. Проводится работа по разработке видеоинструкций по регистрации объектов интеллектуальной собственности через личный кабинет с целью их дальнейшей публикации на официальном сайте и в социальных сетях.

Наша страна богата природными ресурсами, обладает уникальной сырьевой базой, развивающимся сельским хозяйством, благодаря чему имеется множество перспективных объектов, которые могут быть зарегистрированы в качестве ГУ. В этой связи НИИС сформирован список потенциальных географических указаний по каждому региону. Совместно с территориальными органами юстиции и палатой предпринимателей «Атамекен» нами на постоянной основе ведется работа по продвижению региональных продуктов с участием местных производителей. Проводятся также обучающие мероприятия, значимым стал Международный семинар «Правовая охрана географических указаний и их роль в продвижении национальных брендов», состоявшийся в городе Туркестане.

Большое содействие в работе оказывается неправительственными и международными организациями. Примером может служить реализация с 2007 года Европейским Союзом программы «Центральная Азия Инвест», в рамках которой реализовался проект «CANDY V». В его рамках прошел ряд мероприятий по инициированию и пилотному внедрению продуктов, качество и особенности которых обусловлены местом их происхождения, местными традициями производства и переработки.

В ближайшей перспективе НИИС будет проведен ряд выездных семинаров в регионах на тему: «Географическое указание: развитие регионального бренда». В рамках этих мероприятий экспертами НИИС на местах будет оказана пошаговая помощь в оформлении и подачи заявок на ГУ и НМПТ, будут проведены также консультации для предпринимателей.

В конце нашего разговора хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эффективная охрана территориальных брендов средствами интеллектуальной собственности соответствует интересам как бизнеса, так и общества, в первую очередь, в лице потребителей. В настоящее она находится в процессе активного развития.