Какие темы поднимают казахстанские блогеры в социальных сетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме началась работа XVII Евразийского медиа форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе форума приглашенные спикеры делятся своим опытом на площадке мастер-классов. Так, продюсер, участник команды Jokeasses Бексултан Казыбек рассказал о своих проектах в ходе мастер-класса «Социальные проекты в digital: эффективные инструменты и лучшие практики».

«Мы бы хотели затронуть тему социальных проектов и как мы это преподносим. Понимаем, что наша основная аудитория, которая за нами следит - это молодая аудитория. Мы стараемся фильтровать и правильно подбирать контент, который выпускаем. К примеру, мы не работаем с рекламодателями, которые производят алкогольные, табачные изделия, не работаем с букмекерскими конторами. В своих роликах мы стараемся затрагивать определенные темы, которые будут важны в обществе», - рассказал Бексултан Казыбек в ходе Евразийского медиа форума.

Он отметил, что его команда работает с различными общественным фондами, в том числе и благотворительными.

«К примеру мы работаем с фондом «Аяла» и сделали более 30 проектов, работали с детскими домами, помогали в приюте для животных. В этом году совместно с фондом выпустили ролик, который набрал в Instagram 1 млн просмотров. Мы затронули важную тему - в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. У нас в ролике была идея показать самые базовые слова на языке жестов. Даже представить себе не мог, что в комментариях будет так много отзывов от людей, имеющих проблемы со слухом. Они выражали свою благодарность, и им было приятно. Для нас также это был новым опытом», - поделился Б. Казыбек.

«Также мы очень много роликов снимали, связанные с популяризацией казахского языка. На самом деле очень важно не бояться применять различные стилистики, например, в шутливой форме. Очень важно применять современные тренды, которые актуальны именно в определенный момент», - считает блогер.

Также, как рассказали спикеры форума, блогеры для своей аудитории затрагивают тему домашнего насилия и защиты природы.

«Мы устраиваем различные мероприятия. Совместно с фондом «Жаңа дүние» мы устроили субботник, во время которого мы очищали и чистили камни, так как на камнях были написаны нецензурные слова, и так далее. Мы решили этому обучить и своих блогеров. Мы не просто хотим показывать людям, но и воспитывать свою аудиторию», - прокомментировал PR-специалист Абылайхан Сыздыкулы.

Отметим, что Евразийский медиа форум продлится до 17 сентября. Участники форума имеют возможность посетить бесплатные мастер-классы, проводимые в рамках ЕАМФ.



