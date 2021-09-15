РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какие темы поднимают казахстанские блогеры в социальных сетях

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-режиме началась работа XVII Евразийского медиа форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе форума приглашенные спикеры делятся своим опытом на площадке мастер-классов. Так, продюсер, участник команды Jokeasses Бексултан Казыбек рассказал о своих проектах в ходе мастер-класса «Социальные проекты в digital: эффективные инструменты и лучшие практики».

    «Мы бы хотели затронуть тему социальных проектов и как мы это преподносим. Понимаем, что наша основная аудитория, которая за нами следит - это молодая аудитория. Мы стараемся фильтровать и правильно подбирать контент, который выпускаем. К примеру, мы не работаем с рекламодателями, которые производят алкогольные, табачные изделия, не работаем с букмекерскими конторами. В своих роликах мы стараемся затрагивать определенные темы, которые будут важны в обществе», - рассказал Бексултан Казыбек в ходе Евразийского медиа форума.

    Он отметил, что его команда работает с различными общественным фондами, в том числе и благотворительными.

    «К примеру мы работаем с фондом «Аяла» и сделали более 30 проектов, работали с детскими домами, помогали в приюте для животных. В этом году совместно с фондом выпустили ролик, который набрал в Instagram 1 млн просмотров. Мы затронули важную тему - в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. У нас в ролике была идея показать самые базовые слова на языке жестов. Даже представить себе не мог, что в комментариях будет так много отзывов от людей, имеющих проблемы со слухом. Они выражали свою благодарность, и им было приятно. Для нас также это был новым опытом», - поделился Б. Казыбек.

    «Также мы очень много роликов снимали, связанные с популяризацией казахского языка. На самом деле очень важно не бояться применять различные стилистики, например, в шутливой форме. Очень важно применять современные тренды, которые актуальны именно в определенный момент», - считает блогер.

    Также, как рассказали спикеры форума, блогеры для своей аудитории затрагивают тему домашнего насилия и защиты природы.

    «Мы устраиваем различные мероприятия. Совместно с фондом «Жаңа дүние» мы устроили субботник, во время которого мы очищали и чистили камни, так как на камнях были написаны нецензурные слова, и так далее. Мы решили этому обучить и своих блогеров. Мы не просто хотим показывать людям, но и воспитывать свою аудиторию», - прокомментировал PR-специалист Абылайхан Сыздыкулы.

    Отметим, что Евразийский медиа форум продлится до 17 сентября. Участники форума имеют возможность посетить бесплатные мастер-классы, проводимые в рамках ЕАМФ.



    Теги:
    Евразийский медиа-форум СМИ Общество
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!