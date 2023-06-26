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Какие технологии находятся на вооружении у казахстанских полицейских

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Июня 2023, 12:17
Какие технологии находятся на вооружении у казахстанских полицейских

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек рассказала о внедрении цифровизации в сфере обеспечения правопорядка и безопасности граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повсеместное внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни человека. Процесс цифровизации коснулся и полицейской деятельности. Использование цифровых технологий является одним из наиболее эффективных механизмов профилактики правонарушений и существенным инструментом оперативного раскрытия преступлений. С современными технологиями, которые внедряются в работу полиции, ознакомились депутаты Мажилиса Парламента нашей страны», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

В частности, народным избранникам продемонстрировали работу передвижного комплекса «Ekin Patrol». Комплекс устанавливается на служебном автомобиле, фиксирует и архивирует данные об обстановке, проводит панорамное распознавание и фиксацию номерных знаков автотранспорта.

Кроме того, депутатам рассказали об особенностях работы системы «Қорғау», которая помогает полиции обнаруживать нарушителя правил дорожного движения.

«Программа, анализируя данные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это могут быть злостный нарушитель ПДД либо водитель, управляющий машиной на большой скорости. На встрече гостям показали новые видеожетоны патрульных полицейских. Проект называется «Цифровой полицейский», - отметила спикер.

Устройство транслирует видео в режиме реального времени с выводом на рабочие места руководителей и проверяющих, а также ограничивает доступ к удалению видеозаписей, отключению и скрытию местоположения.


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