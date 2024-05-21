Какие технологии использует полиция в РК для улучшения безопасности на дорогах

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал о цифровых решениях, применяемых в Казахстане для повышения культуры вождения и обеспечения принципа неотвратимости наказания, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сейчас на дорогах установлено порядка 24 тысяч автоматических камер фиксации нарушений правил дорожного движения. С их помощью фиксируются 50% всех нарушений. В Астане и Шымкенте этот показатель доведен до 70%. Однако в масштабах страны их количество крайне недостаточно. Сейчас органами внутренних дел активно применяется бесконтактный надзор за дорожным движением. Высокий профилактический эффект имеют стационарные автоматические системы фиксации нарушений ПДД. Но их количество не позволяет полноценно охватить улично-дорожную сеть населенных пунктов, а на загородных трассах они практически отсутствуют, - сообщил спикер на брифинге в СЦК.

В этой связи, с 2019 года полицейские приступили к использованию патрульных автомобилей, оснащенных встроенными камерами и радарами. В пути следования система автоматически фиксирует нарушения ПДД и передает их на центральный сервер Генпрокуратуры. При этом у сотрудников нет возможности удаления данной информации. Результативность одного экипажа сопоставима с работой 15 патрульных. Сейчас имеется 202 единицы такого автотранспорта. До конца года планируется приобрести еще 86.

- Также ведется работа по злостным нарушителям. Используем программу «Қорғау». Она позволяет автоматически выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы. Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы. Сейчас система, анализируя данные уличных камер, сама отправляет сообщение на планшет ближайшего полицейского, о том, что рядом находится опасный водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД, - рассказал спикер.

Так, с помощью программы, с начала года выявлено свыше 100 фактов использования подложных номеров. Установлено более 700 водителей, лишенных водительских прав. Изъято 670 госномеров. На штрафстоянку водворено свыше 5 тысяч автомашин.