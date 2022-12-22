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Какие ТЭЦ проверит Генпрокуратура

22 Декабря 2022, 19:44
Какие ТЭЦ проверит Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре сообщили, какие ТЭЦ проверят в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросам ТЭЦ мы однозначно планируем проводить проверки, но не по всем ТЭЦ, учитывая, что сейчас отопительный период. Мы понимаем, что некоторые проверки могут помешать нормальной работе этих ТЭЦ», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Поэтому, по его словам, будут организованы проверки там, где требуется вмешательство органов прокуратуры, уполномоченных органов, чтобы не повторились те случаи, которые имели место в Экибастузе.

На сегодня уже проводится проверка деятельности ТЭЦ в Риддере, а также проверка по тепловым объектам Экибастуза.

«По итогам проверок возбуждено уголовное дело. По остальным ТЭЦ и теплоэнергетическим объектам проверки однозначно будем проводить», - добавил Жандос Умиралиев.


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