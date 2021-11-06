Какие тайны хранит здание музея СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Зданию, в котором сейчас располагается историко-краеведческий музей Северо-Казахстанской области, в этом году исполнилось 130 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце 19 века помещения, в которых располагается музей, были домом английского коммерсанта Аркеля и магазином купца Стрелова.

В 1891-м году на пересечении нынешних улиц Конституции и Парковой – тогда улица Конституции была Вознесенским проспектом - появился двухэтажный дом коммерсанта Таубе Лейбовича Аркеля. Верхний этаж здания занимала гостиница «Центральная», нижний – магазин готового платья.

О доме купца Стрелова на сайте управления культуры, развития языков и архивного дела говорится, что «здание являет собой образец исторической планировки провинциального купеческого города, характерной для XIX — начала ХХ века, выразившейся в плановой комплексной застройке кирпичных построек гостиничного и торгового назначения и является архитектурным наследием города». Год постройки – 1891-й.

Архитектурный облик здания специалисты относят к стилю «эклектика», распространенному в тот период. Сложено здание, общая площадь которого составляет около 794 квадратных метров, из обожженного кирпича на кирпичном фундаменте. Толщина стен превышает 700 мм. Конструкции перекрытий и кровли – деревянные.

Особенность фасада – в кирпичной кладке. По первому этажу – «лучковая». По второму этажу оконные проемы украшены архитектурными элементами. Здание имеет два выносных балкона, с ажурными коваными решетками на главном фасаде.

В особняке размещались военкомат и промтоварный магазин, в бывшем купеческом магазине находилась детская библиотека, магазин госпромторга, один из цехов фабрики «Комсомолка».

В 60-е годы прошлого века в доме купца Аркеля разместился краеведческий музей. Весь второй этаж и часть помещений первого этажа отдали под экспозиционные залы. Несколько помещений первого этажа - под административные кабинеты и фондохранилища. В 80-е годы помещения, некогда принадлежавшие купцу Стрелову, тоже передали музею.

Как и многие старинные здания в Петропавловске здание музея окутано легендами. По неподтвержденным данным, в ноябре 1921-го года с балкона этого купеческого дома выступил с речью председатель ВЦИК М.И.Калинин.

В книге Александра Семенова «Город Петропавловск за 200 лет (1752-1952)» можно найти следующую информацию: «21 ноября М.И.Калинин выступил на расширенном заседании Петропавловского Совета. В своем выступлении М.И.Калинин, прежде всего, отметил разнообразие различных частей многонациональной Советской России и, в частности, степных районов Казахстана и указал на необходимость различного подхода коммунистов к населению той или иной местности. Он поставил перед коммунистами и советскими работниками Петропавловска задачи завоевания доверия казахского народа к Советской власти, связав это с окончательной победой революции. М.И. Калинин также указал на необходимость выполнения государственных продразверсток…». Однако о месте, где выступал Калинин, не упоминается.

Несколько лет назад сотрудники музея рассказывали, что к ним обращался потомок купца Стрелова, который заинтересовался родословной семьи и нашел интересные факты. Выяснилось, что в семье Стреловых были два сына. После смерти мужа Алексея Федосеевича в 1881-м году именно его супруга Мавра Филипповна продолжила его дело, занималась торговлей шерстью, баранами и козьим пухом, растила сыновей, достраивала дом и магазин на Вознесенском проспекте. На строительство ушло 10 лет.

Когда братья подросли, купчиха открыла в здании своего магазина семейный торговый дом «М.Ф.Стрелова с сыновьями». Там петропавловцы могли приобрести железно-скобяные, аптечные и парфюмерные товары.

В конце гражданской войны братьев мобилизовали в армию Колчака. В 1930-м их расстреляли. Дети братьев Стреловых покинули Петропавловск.

Площадь областного историко-краеведческого музея составляет около 2,4 тысячи квадратных метров. В 13 залах музея, посвящённых различным периодам истории области с древнейших времён до современности, разместились более 350 тысяч экспонатов.