Какие тайны хранит вековая водонапорная башня в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Одной из водонапорных башен Петропавловска исполнилось в этом году 119 лет. Самая популярная связанная с ней легенда - о сокровищах Колчака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В книге «Петропавловск» из серии «История городов Казахстана» указано, что до конца 19 века «острейшей проблемой города было снабжение города питьевой водой. Только в 1901 году началось строительство городского водопровода, а в 1904 он вступил в строй, но обслуживал только центральную часть города».

Водонапорная башня на пересечении нынешних улиц Брусиловского-Амангельды как раз и была частью того водопровода. Построили ее в 1902 году. Из архивных источников можно узнать, что по своему устройству водопровод являлся напорно-разводящим. При этом центральная башня играла роль запасного резервуара и практически не использовалась как водопроводный распределитель. До 90-х годов прошлого века водонапорную башню использовали для обеспечения резервного запаса воды на случай пожарной опасности.

«Памятник представляет собой кирпичное сооружение восьмигранной формы. Состоит оно из пяти ярусов, соединенных между собой внутренней лестницей, расположенной вдоль стен. Вход в помещение водонапорной башни осуществляется с уровня земли. Внутреннее пространство освещалось через оконные проемы. Верхний ярус башни облицован деревянной рейкой и имеет, по контуру, проходную смотровую площадку. Памятник представляет собой образец части водопроводной системы, характерной для провинциального города начала ХХ века», - говорится на сайте управления культуры, архивов и документации.

С этой башней связана не одна легенда. Самая известная – о зарытом в ее подвале в годы революции кладе адмирала Колчака. Историки говорят, что белый адмирал неоднократно бывал в Петропавловске и «золото Колчака» до сих пор будоражит умы кладоискателей.

Во время реставрации строители обнаружили небольшой подвал под фундаментом башни, которого не было в старинных планах. Вот только спрятанных сокровищ там не оказалось. Возможно, подвал использовался для установки там насосов. Поразительным для строителей стал только факт абсолютно целого, не сгнившего от времени лиственного пола.

По другой легенде, с башни спрыгнула молодая оперная певица, которая потеряла голос из-за тяжелой болезни. И странные звуки, похожие на пение, которые иногда якобы слышатся в районе башни – душа певицы. Видимо, с этой легендой связаны рассказы о привидении, которое живет в башне и с которым как будто бы сталкивались сотрудники организаций, чьи офисы в ней расположены. Несколько лет назад ходили слухи о том, что даже охранное агентство отказалось от объекта, потому что сигнализация срабатывала несколько раз за ночь. Когда приезжали сотрудники охраны, никого там не обнаруживали.

С 1982 года водонапорная башня взята под охрану как архитектурный памятник.

В 90-е годы башня была в неприглядном состоянии. От разрушения ее буквально спас новый владелец. В 2011 году 30-метровую башню реставрировали, пару лет назад собственник сделал ремонт. Сейчас в этом здании находятся различные офисы. Некогда стратегический объект стал коммерческим.