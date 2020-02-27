Какие тарифы на проезд в общественном транспорте будут изменены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе City Transportation Systems (бывшее название «Астана LRT», прим. ред) сообщили о новых тарифах для общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

В частности, как сообщили в пресс-службе организации, поменяются 1, 3, 5, 15-дневные тарифы, «город+экспресс», «город+экспресс+пригородный» и другие тарифы.

«Месячный проездной. Стоимость « город+экспресс» - 10 тысяч тенге. Это дает право на неограниченные поездки на городских и экспресс маршрутах.

«Месячный проездной. «Город + экспресс + пригородный» - 13 тысяч тенге.

«3-х месячный проезд» - 20 тысяч тенге;

Стоимость 1 дня проезда - 500 тенге;

3-дневный проезд - 1 500 тенге;

5-дневный проезд - 2 тысячи тенге (4+1);

15-дневный проезд - 4 тысячи тенге (8+7).

Оплата за наличный и безналичный проезд (транспортные карты, SMS/QR) - 180 и 90 тенге. Не поменяется и тариф «Месячный проездной. Город « - 7500 тенге, а также «Месячный проездной. Город+пригородный» - 9500 тенге.