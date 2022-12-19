Какие «сюрпризы» находили у пассажиров в столичном аэропорту

19 Декабря 2022, 12:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 6 тысяч запрещенных предметов и веществ выявили инспекторы Службы авиационной безопасности аэропорта Астаны на пунктах досмотра пассажиров с начала текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта столицы.

В числе необычных вещей, изъятых при досмотре, были кастеты и ножи, скрытые в ручках чемоданов, ремнях и обуви. А в ручной клади одного из пассажиров обнаружены строительные кирпичи.

Пресс-служба аэропорта подчеркнула, что выявленные предметы чаще всего утилизируются. Также казахстанцам разъяснили, какие предметы нельзя проносить в ручной клади, но можно сдавать в багаж, и почему к провозу на борту самолета не допускаются такие, на первый взгляд, неопасные вещи, как лаки для волос, гели и пены для бритья.

Из-за угрозы безопасности пассажиров и полетов к перевозке в ручной клади строго запрещены любые жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл (вода, напитки, пены для бритья и т.д.), особенно вещества и жидкости неизвестного состава (без заводской упаковки, техпаспорта и сертификата). Данный запрет – не прихоть аэропорта Астаны, а мировой стандарт безопасности, основанный на случаях из мировой авиационной практики.

«В истории авиации имеются факты захвата заложников, угона или уничтожения воздушных судов, где злоумышленники использовали обычные ножи либо бритвы. Немало атак было осуществлено при помощи жидких взрывчатых веществ. Поэтому мы рассчитываем на понимание со стороны пассажиров», – отмечает руководитель Службы досмотра воздушной гавани Габит Сулеев.

Определенные предметы могут представлять угрозу не по вине человека, а в связи с физико-химическими свойствами материалов. К примеру, на большой высоте из-за перепада давления может произойти взрыв емкостей, наполненных жидкостями с газом.

При наличии назначения врача в ручной клади можно провозить лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности. Однако брать их следует лишь в количестве, необходимом на время полета.

Некоторые предметы и вещества, которые не допускаются к перевозке в ручной клади, можно провезти в зарегистрированном багаже. Это касается жидкостей, аэрозолей и гелей объёмом более 100 мл (вода, напитки, шампуни, пены для бритья и т.д.), а также рабочих инструментов.

Пассажирам могут запретить провозить домашних питомцев если место не забронировано заранее или не получено подтверждение на перелет от авиакомпании. Кроме этого, пассажирам с животными необходимо иметь при себе ветсправку, ветсертификат и международный ветеринарный паспорт.

Аэропорт также ответил на волнующие многих вопросы: «Куда деваются вещи, изъятые у пассажиров, и можно ли их забрать?».

Как оказалось, можно. Пассажирам доступны варианты на выбор: отдать предметы провожающим; если допустимо, сдать предметы в багаж; оформить протокол передачи на хранение сроком на 30 суток. Если ни один вариант не подходит, пассажирам предложат заключить договор на утилизацию предмета специальной обслуживающей компанией.

Чтобы пассажиры не тратили свое и чужое время зря, Служба авиабезопасности столичного аэропорта призывает ответственно подходить к сбору багажа и заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке.

В него входят:

- взрывные устройства и взрывчатые вещества;

- легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в т.ч. ацетон, напитки с содержанием алкоголя более 70%;

- воспламеняющиеся твердые вещества;

– все виды огнестрельного оружия, сигнальные ракетницы, стартовые пистолеты, устройства временного поражения, шокового и электропоражающего действия, рогатки, а также все копии и предметы, их имитирующие, в т.ч. в виде игрушек;

– боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в т.ч. патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи;

– колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы, а также предметы их имитирующие;

– предметы с затупленными концами (биты, кии для игры в бильярд, все виды дубинок и средств рукопашного боя и др.);

- сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей;

- радиоактивные и наркотические вещества;

- ядовитые и отравляющие вещества, инфекционно или биологически опасные материалы.

Фото: Пресс-служба Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев»