Какие сведения нужно указать в ежегодной декларации при всеобщем декларировании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодную декларацию о доходах и имуществе представляют в текущем году государственные служащие, приравленные к ним лица и их супруги. Какие сведения нужно указать в ежегодной декларации при всеобщем декларировании, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Налоговым кодексом предусмотрено, что декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (статья 633 Налогового кодекса).

Напомним, что на первом этапе в 2021 году декларацию об активах и обязательствах представили госслужащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги. Начиная с 1 января 2022 года данные лица ежегодно будут представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

В декларации о доходах и имуществе физические лица отражают (пункт 2 статьи 634 Налогового кодекса):

1) доходы, полученные за календарный год, в том числе за пределами РК;

2) налоговые вычеты;

3) приобретение/отчуждение/получение безвозмездно имущества, подлежащего государственной регистрации, в том числе за пределами РК;

4) деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1000-кратный размер МРП, действующего на 31 декабря отчетного налогового периода;

5) имущество, имеющееся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица: недвижимое имущество, которое подлежит государственной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства; ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК; доля участия в уставном капитале юр. лица, зарегистрированного за пределами РК;

6) дебиторская/кредиторская задолженности физических лиц перед другими лицами при наличии нотариально засвидетельствованного договора, кроме задолженности банкам.

Также, государственные служащие, приравненные к ним и их супруги обязаны отразить в ежегодной декларации сведения об источниках покрытия расходов на приобретение в течение года имущества (квартиры, дома, земельного участка, автомашины, ценных бумаг, инвестиционного золота, доли участия в жилищном строительстве, производных финансовых инструментов), в т.ч. за пределами РК.

Статьей 363 Налогового кодекса предусмотрено, что физические лица, получившие следующие виды доходов, исчисление индивидуального подоходного налога (ИПН) производят в декларации о доходах и имуществе 270.00 без представления декларации по ИПН 240.00:

- имущественный доход;

- доход физических лиц, получивших из источников за пределами РК;

- домашних работников, получающие доходы не от налогового агента;

- граждан РК, получающих доход по трудовым договорам и (или) договорам гражданско-правового характера, заключенным с дипломатическими представительствами иностранного государства, консульскими учреждениями иностранного государства;

- медиаторов, за исключением профессиональных медиаторов, не являющихся налоговыми агентами;

- доходы от личного подсобного хозяйства, по которым не удержан ИПН у источника выплаты.

В случае получения других доходов, подлежащих налогообложению самостоятельно, физическому лицу необходимо представлять форму 240.00 до полного перехода в систему всеобщего декларирования.

Декларацию физические лица могут сдать на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения (жительства) и в электронной форме через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или Кабинет налогоплательщика на web-портале cabinet.salyk.kz.