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Какие субсидии выплачивают переселенцам в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области рассказали, какую помощь оказывают переселенцам и когда господдержкой переехавшие воспользоваться не могут, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Заместитель руководителя управления Ержан Мәкен пояснил, что прибывающие из трудоизбыточных регионов страны семьи обеспечивают жильем, местами в школах и детских садах, им оказывают содействие в трудоустройстве. Из республиканского бюджета переселенцам выплачивают субсидии. На переезд выплата разовая: в размере 35 МРП – около 88,5 тысяч тенге – на каждого члена семьи. Ежемесячно, в течение года – на расходы на аренду жилья. На семью сумма составляет от 15 до 35 МРП.
В управлении говорят, что бывают случаи, когда переселенцы не могут воспользоваться мерами господдержки.
«В районе Шал акына семья переселенцев была включена в квоту приема. Местными исполнительными органами района оказано содействие в оформлении документов. Однако положенных выплат семья так и не получила. Участники Программы переселения должны подать в центры занятости заявление о предоставлении субсидий на переезд и на возмещение расходов по аренде жилья с приложением номера лицевого счета, открытого в банках второго уровня. Эта семья числилась в списках должников в кредитных и микрокредитных организациях. Открыть текущий счет в АО «Казпочта» и банках второго уровня глава семьи не смогла. После того, как не удалось погасить задолженность, они приняли решение вернуться в регион выбытия», - проинформировал Ержан Мәкен.
В ведомстве утверждают, что сотрудники центров занятости подробно разъясняют условия Программы и порядок назначения выплат.
С 2016 года в Северо-Казахстанскую область переехали 1414 семей в составе более 4,8 тысяч человек. В этом году регион принял 695 семей из Алматинской, Жамбылской, Кызылрдинской Мангистауской, Туркестанской областей и городов Нур-Султана и Шымкента.
В области реализуется проект по строительству домов для переселенцев. За три года построят 2142 дома. В этом году 428 семей уже получат жилье. В управлении отметили, что в первую очередь в новые дома переедут молодые семьи, с двумя и более детьми, имеющие квалификацию или опыт работы.
Дома для переселенцев осмотрел заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев во время недавнего визита в регион. Семьи рассказали, как принимали решение о переезде, какую помощь оказывали госорганы.
На совещании заместитель акима области Аскар Сакипкереев проинформировал, с какими сложностями сталкивается регион при реализации Программы переселения и предложил ряд действенных мер для решения проблем.
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