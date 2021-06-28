Какие субсидии предусмотрены для рыбоводных хозяйств в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по созданию условий для развития рыбоводства рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. Утверждены Правила перевода рыбохозяйственных водоемов из промысловых в водоемы для ведения товарного рыбоводства. Второе. На законодательном уровне предусмотрено право пользователя использовать промысловый рыбохозяйственный участок для ведения садкового хозяйства. Третье. Утвержден типовой договор для ведения рыбоводства и установлен конкретный срок заключения данного договора – 49 лет. Ранее срок заключения договора варьировался от 5 до 49 лет», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

Эта неопределенность, по его словам, не давала уверенности бизнесу в завтрашнем дне и сдерживала привлечение инвестиций.

«Четвертое. Исключены излишние требования к рыбоводам в рамках Планов развития рыбного хозяйства. Пятое. Сняты ограничения по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе. Шестое. Исключены требования по разработке проектно-сметной документации и получению заключения государственной экспертизы при строительстве рыбоводных прудов и бассейнов», - перечислил спикер.

«Седьмое. Бизнес освобожден от возмещения потерь при строительстве рыбоводных хозяйств на землях сельскохозяйственного назначения. Восьмое. Наряду с действующими мерами государственной поддержки, такими как субсидирование 30% стоимости кормов и возмещение 25 % части расходов при инвестиционных вложениях на приобретение техники и оборудования для рыбоводных хозяйств», - добавил он.

Кроме того, к этим мерам добавились новые виды субсидирования до 50% стоимости:

• рыбоводно-биологических обоснований;

• приобретения рыбопосадочного материала;

• лекарственных препаратов;

• затрат на приобретение и содержание ремонтно-маточных стад ценных видов рыб.

«Хочу отметить, что нами создаются максимально выгодные условия для ведения рыбоводства в Казахстане, поэтому призываем субъекты рыбного хозяйства, инвесторов и всех желающих бизнесменов заниматься рыбоводством, учитывая ежегодный рост потребления рыбной продукции. По всем имеющимся вопросам заинтересованные лица могут обращаться в Комитет и его территориальные подразделения. Координаты и контактные данные размещены на сайте Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов», - заключил Н. Жунусов.