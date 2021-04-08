РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие субъекты предпринимательства неоднократно нарушали карантин в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие субъекты предпринимательства неоднократно нарушали карантин в столице, рассказал начальник местной полицейской службы столичного департамента полиции Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть такие заведения, предприниматели, которые недобросовестно продолжают функционировать вне зависимости от наложения административного штрафа. Ресторан «Золото», караоке-бар «Текила», «Janym Soul», эти увеселительные заведения неоднократно привлекались к административной ответственности», - сказал Арман Айтмагамбетов.

    Отметим, эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается напряженной. Город все еще находится в «красной» зоне.

    Всего с начала года выявлено 635 фактов нарушения карантина.

    Как отметила главный санитарный врач столицы, несмотря на риск распространения коронавирусной инфекции, астанчане продолжают нарушать карантин.


    Теги:
    Коронавирус в РК Борьба с преступностью Астана
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!