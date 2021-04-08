НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие субъекты предпринимательства неоднократно нарушали карантин в столице, рассказал начальник местной полицейской службы столичного департамента полиции Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такие заведения, предприниматели, которые недобросовестно продолжают функционировать вне зависимости от наложения административного штрафа. Ресторан «Золото», караоке-бар «Текила», «Janym Soul», эти увеселительные заведения неоднократно привлекались к административной ответственности», - сказал Арман Айтмагамбетов.

Отметим, эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается напряженной. Город все еще находится в «красной» зоне.

Всего с начала года выявлено 635 фактов нарушения карантина.

Как отметила главный санитарный врач столицы, несмотря на риск распространения коронавирусной инфекции, астанчане продолжают нарушать карантин.