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    Какие стройматериалы будут выпускать в Казахстане

    28 Декабря 2021, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о планах на производство стройматериалов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет продолжена работа по обеспечению внутреннего рынка наиболее востребованными строительными товарами отечественного производства. Планируется совместно с АО «Samruk-Kazyna Construction» реализовать 35 импортозамещающих проектов на общую сумму 601,3 млрд тенге, с созданием 8 616 новых рабочих мест», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, предусматривается открытие новых производств по обеспечению отечественными строительными товарами как санфаянс, керамическая плитка, минеральные утеплители, ДСП плиты и так далее.

    «Ввод данных проектов позволят снизить долю импорта порядка на 60% на внутреннем рынке и предотвратят колебание цен на строительные материалы», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Строительство Экономика
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