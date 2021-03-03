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Какие страны рассматривают вопрос внедрения послаблений для въезда

Автор:  
Серик Сабеков
3 Марта 2021, 18:08
Какие страны рассматривают вопрос внедрения послаблений для въезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, какие страны рассматривают вопрос внедрения послаблений для въезда и передвижения внутри страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас вопрос использования вакцинации бурно обсуждается во всем мире. Ряд стран уже рассматривает послабления для приезжающих - это обязательное наличие ПЦР-тестов или размещение на карантине, а также перемещение внутри страны. Так, например, сегодня Грузия ввела корректировки для тех, кто въезжает. Для въезжающих, имеющих две дозы вакцинации, необязательно наличие ПЦР», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов.

Было отмечено, что аналогичные меры рассматриваются в ряде европейских стран.

«Европейский союз на сегодня также выступил с заявлением, что в марте будут рассмотрены предложения о введении «паспорта вакцинаии» в странах ЕС, и этот паспорт будет давать послабления внутри страны, послабления на передвижение граждан и въезд иностранцев. Пока единго решения нет», - добавила Айжан Есмагамбетова.

Ранее вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила , что своевременно предпринятые Правительством Казахстана беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией дали положительный эффект.


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