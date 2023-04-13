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Какие страны полностью или частично запретили алкоголь

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Апреля 2023, 13:42
Какие страны полностью или частично запретили алкоголь Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Употребление алкогольных напитков — одна их распространённых пагубных привычек людей во всем мире. Алкогольное опьянение нередко становится причиной смерти самого человека или кого-то в его окружении. Риск несчастных случаев при чрезмерном потреблении алкоголя повышается в 5 раз, а вероятность ДТП — в 4 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

По данным Statista, потребление алкогольных напитков в мире стабильно росло вплоть до «коронакризисного» 2020 года, когда было впервые отмечено снижение показателя на 8,4% по сравнению с 2019-м, до 280,8 млрд литров.

Позже, в 2021 году, был отмечен незначительный рост: на 0,3% до 281,7 млрд литров. Затем возобновился тренд на снижение: в 2022-м мировое потребление алкогольных напитков составило 272,1 млрд литров — на 3,4% меньше, чем в 2021 году.

С 2012-го по 2019 год потребление алкоголя показывало ежегодный рост в пределах 2%. При этом эксперты прогнозируют, что в текущем году потребление алкоголя может вырасти сразу на 7,5%, до 292,6 млрд литров, в 2024-м — еще на 3,6%, до 303 млрд литров, а в 2025 году — на 3%, до 312,1 млрд литров.

На сегодняшний день, согласно данным worldpopulationreview.com, полностью или частично запретили алкоголь 14 стран: Бангладеш, Бруней, Индия, Иран, Кувейт, Ливия, Мальдивы, Мавритания, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, ОАЭ и Йемен. Во всех этих странах большинство либо очень значительную долю населения составляют мусульмане, а правительства придерживаются той или иной формы исламского права (шариата).

В Йемене местные жители вовсе не могут купить алкоголь, продажа разрешена только в двух городах и только для иностранцев. При этом иностранцы не могут распивать алкоголь в общественных местах; кроме того, им продают ограниченное количество алкоголя.

В Объединенных Арабских Эмиратах продажа алкоголя в некоторой степени разрешена, за исключением района Шарджи. В Шардже немусульмане могут получить лицензию от правительства; лицензия позволит им иметь при себе алкоголь, но они не могут пить его в общественных местах.

В Пакистане, Судане, Саудовской Аравии, Сомали, Мавритании, Ливии, на Мальдивах, в Иране, Кувейте, Брунее и Бангладеш также действуют запреты на алкоголь, как и в некоторых штатах Индии. Однако эти запреты часто имеют исключения для немусульманских граждан и иностранцев, которые посетили страну. Многие из этих стран разрешают немусульманам употреблять алкоголь вне общественных мест. Однако в районах боевых действий, таких как Сомали и Йемен, настоятельно не рекомендуется иметь при себе любой алкоголь, даже если он разрешен для немусульман.

По данным Всемирного банка, в 2018 году потребление в среднем по миру составляло 6,17 литра чистого алкоголя на душу населения (в возрасте старше 15 лет). Для сравнения: в 2015-м потребление составляло 6,29 литра, в 2010-м — 6,26 литра, в 2005-м — 5,41 литра, в 2000 году — 5,48 литра.

Сокращения потребления алкоголя в 2018 году в сравнении с 2015-м было отмечено как среди мужчин, так и среди женщин. Так, если в 2015 году потребление алкоголя мужчинами достигало 9,9 литра на человека старше 15 лет, то в 2018-м оно составило 9,7 литра. Для женщин в 2015 году показатель составлял 2,7 литра, в 2018-м — 2,6 литра чистого алкоголя на душу населения.

В 2018 году «самими пьющими» регионами можно было назвать страны Центральной Европы и Балтии: 11,9 литра чистого спирта на человека старше 15 лет. В еврозоне потребление составило 11,4 литра, в Северной Америке, Европе и Центральной Азии — 9,8 литра, в Западной и Центральной Африке — 6,8 литра, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе — 6,4 литра, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — 6,3 литра, в странах к югу от Сахары — 5,8 литра, в Восточной и Южной Африке — 5,2 литра, в Южной Азии — 4,3 литра, на Центральном Востоке и в Северной Африке — 0,8 литра.


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