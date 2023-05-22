Какие страны импортируют казахстанские товары

АСТАНА. КАЗТИНФОРМ - В первом квартале текущего года номенклатура поставляемых на экспорт товаров увеличилась на 767 товарных позиций. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расширяется география экспорта. Казахстанский несырьевой экспорт в текущем году отгружался в 106 стран мира, что на 6 стран больше в сравнении с 2022 годом. Основными импортерами обработанных товаров стали Россия, Китай, Узбекистан, Турция, Нидерланды, Великобритания, Япония, Кыргызстан, Грузия, Афганистан», - сказал Кайра Торебаев.

Согласно озвученной информации, основными товарами, поставляемыми на экспорт, стали:

1. Медь и катоды из меди - $688,8 млн (с долей 11,7%),

2. Ферросплавы - $644,5 млн (11%),

3. Уран - $ 610,7 млн (10,4%),

4. Нефтепродукты - $344,9 млн (5,9%),

5. Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - $171,7 млн (2,9%),

6. Серебро- $171,5 млн (2,9%),

7. Мука пшеничная или пшенично-ржаная - $155 млн (2,6%)

8. Цинк - $129 млн (2,2%),

9. Природный газ - $121,6 млн (2,1%).

При этом, рост экспорта зафиксирован по следующим товарам:

1. Уран – на 51,6%,

2. Нефтепродукты – на 52,5%,

3. Масло подсолнечное – на 19,9%,

4. Удобрения минеральные – на 2,8 раза,

5. Автомобили легковые – на 46%,

6. Водород, газы инертные и прочие – на 24%.