Какие страны больше всего инвестируют в Казахстан

22 Декабря 2022, 13:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие страны больше всего инвестируют в экономику нашей страны? Какие отрасли более интересны инвесторам для привлечения средств? Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если брать 2005-2010 годы, структура прямых иностранных инвестиций выглядела так, что 70 % всех денег приходилось на нефтегазовую отрасль. Если взять последние три года, мы видим изменение тренда и уровень инвестиций в нефтегазовой отрасли составляет всего лишь 45 %. Растут другие отрасли: торговля, информация, связь, обрабатывающий сектор, который для нас имеет приоритетное значение», - рассказал на брифинге в СЦК заместитель министра иностранных дел РК.

Что касается стран, привлекающих инвестиции в экономику Казахстана, в десятку стран традиционно входят Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Сингапур, Китай, Южная Корея, Франция, Великобритания.

«Порядка 90 % основных инвестиций привлекают 20 стран. Это все развитые страны: страны Западной Европы, США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия. Если говорить о реализации инвестиционной политики, мы работаем в трехуровневой системе привлечения инвестиций, где на внешнем рубеже все наши 108 загранучреждений проводят политику экономической дипломатии. По итогам этого года нами были обработаны свыше 3 тысяч новых компаний – это все загранучреждения по всем нашим странам прибытия», - пояснил Алмас Айдаров.

Ранее сообщалось, что несмотря на геополитическую обстановку и январские события, инвесторы сохраняют позитивный тренд по отношению к Казахстану. Так, поток прямых инвестиций в Казахстан вырос на 28 %.