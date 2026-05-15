Какие страны прошли в финал «Евровидения»

Вечером в четверг, 14 мая, в столице Австрии завершился второй полуфинал «Евровидения», по итогам которого определились последние десять участников финала, передает агентство Kazinform.

Таким образом, в финал вышли представители Австралии, Албании, Болгарии, Дании, Кипра, Мальты, Норвегии, Румынии, Украины и Чехии.

К ним присоединятся еще 10 победителей первого полуфинала (Бельгия, Греция, Израиль, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Финляндия, Хорватия и Швеция).

Кроме того, прямую путевку в финал получают еще 5 стран: Великобритания, Германия, Италия и Франция, являющиеся крупнейшими финансовыми партнерами Европейского вещательного союза. Автоматически в финале также оказывается страна, победившая на прошлом конкурсе. В этом году такое право получила Австрия.

Финал конкурса «Евровидение-2026» состоится 16 мая в Вене. Начало трансляции запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени (17 мая, 01:00 по времени Астаны).

Напомним, 10 мая в Вене прошло официальное открытие 70-го конкурса «Евровидение-2026».