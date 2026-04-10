    13:53, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанцам разъяснили ставки социального налога в 2026 году

    Действующие ставки социального налога на 2026 год и категории налогоплательщиков, для которых предусмотрены особые условия исчисления, разъяснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает агентство Kazinform.

    В 2026 году базовая ставка социального налога составляет 6%. При этом для отдельных категорий налогоплательщиков предусмотрены льготные условия. Так, субъекты, осуществляющие производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также переработку и реализацию продукции такой переработки, исчисляют социальный налог по ставке 1,8% по объектам налогообложения.

    Отдельный порядок установлен для крестьянских и фермерских хозяйств. По объектам, связанным с осуществлением деятельности, социальный налог уплачивается:

    • за себя — в размере 0,6-кратного месячного расчетного показателя (МРП), действующего на дату уплаты; 
    • за каждого работника — в размере 0,3-кратного МРП.

    В ведомстве уточнили, что указанные ставки действуют в рамках действующего налогового законодательства и применяются в зависимости от категории налогоплательщика.

    Какие налоги и отчеты нужно сдать казахстанцам в апреле — читайте в нашем материале. 

    Дамира Кеңесбай
