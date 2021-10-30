Какие спортивные секции популярны среди костанайских детей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- О ходе реализации государственного спортивного заказа в Костанайской области в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Елена Киреева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Е. Киреева, работа по реализации спортивного заказа в области начата с июля 2021 года. На портале artsport.edu.kz одобрено 80 заявок от 37 поставщиков, которыми предложены услуги по организации спортивных секций по 18 видам спорта из 71 вида, утвержденного номенклатурой государственного спортивного заказа.

«Наиболее популярными видами спорта для организации секций стали футбол - охвачено 548 человек, шахматы – 452, волейбол – 330 и плавание – 304 человека. Следует отметить, что поставщики выбирают наименее затратные виды спорта в плане организации тренировочной работы – футбол, шахматы, волейбол. До настоящего времени ни один поставщик не принял на себя обязательства по организации спортивных секций по зимним видам спорта, а также секций для детей с особыми потребностями»,- отметила Елена Киреева.

Работой по реализации государственного спортивного заказа охвачены девять регионов области: города Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, районы – Житикаринский, Сарыкольский, Мендыкаринский, Аулиекольский и район им. Б. Майлина.

«Так, в Костанае участвуют 27 поставщиков по следующим видам спорта: дзюдо, каратэ, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, бокс, вольная борьба, футбол, волейбол, таеквондо, греко-римская борьба, баскетбол, шахматы. Охват занимающихся 1538 детей.

В городе Рудном участвуют четыре поставщика по следующим видам спорта: плавание, дзюдо, теннис, бокс, вольная борьба, футбол, волейбол, пауэрлифтинг. Охват занимающихся - 967 детей. В городе Лисаковске участвует один поставщик по боксу. Охват занимающихся - 27 детей. В городе Аркалыке участвует один поставщик по футболу. Охват занимающихся - 156 детей»,- добавила замруководителя ведомства.

В целом отмечается положительная динамика развития государственного спортивного заказа.

«Если в июле было зарегистрировано 24 заявки от поставщиков, то сейчас их количество -80 единиц.

Количество детей, охваченных занятиями в частных спортивных секциях с июля увеличилось в пять раз и составило 2956 человек,- продолжила Елена Киреева. - Возможность бесплатного посещения занятий появилась у малообеспеченных и многодетных семей. Согласно данных поставщиков секции по государственному спортивному заказу посещают более 90 детей из 60 многодетных семей».

На реализацию государственного спортивного заказа в этом году предусмотрено 196,2 млн тенге. Неиспользованные пока 31 млн тенге.

В ведомстве уверены, что уже в этом году все регионы области обеспечат регистрацию потенциальных поставщиков на портале.