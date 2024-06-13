Какие специальности вошли в список госзаказа для колледжей и училищ
Министерство просвещения РК объявило государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием. Заказ составлен с учетом потребностей рынка труда на 2024-2025 учебный год, передает корреспондент агентства Казинформ.
Так, Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек» получит госзаказ на подготовку 200 специалистов:
- Информатика – 25;
- Дошкольное воспитание и обучение – 25;
- Педагогика и методика начального обучения – 75;
- Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 75.
Высшему колледжу APEC Petrotechnic выделят 225 грантов на подготовку по специальностям:
- Электроснабжение (по отраслям) – 40;
- Технология добычи нефти и газа – 15;
- Программное обеспечение (по видам) – 50;
- Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 15;
- Химическая технология и производство (по видам) – 50;
- Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ – 15;
- Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) – 40.
Кроме того, госзаказ на обучение специалистов получат:
- Казахский национальный университет искусств на специальности культуры и искусства – 120 грантов;
- Казахская национальная академия хореографии на специальности культуры и искусства – 40 грантов;
- Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского на специальности искусства и культуры – 105 грантов;
- Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева наспециальности искусства и культуры – 70 грантов;
- Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова на специальности культуры и искусства - 90 грантов;
- Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова на специальности искусства и культуры – 65 грантов;
- Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева на специальности искусства и культуры – 60 грантов.
Также разработаны проекты на предоставление государственного образовательного заказа на 2025-2026, 2026-2027 учебные годы.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.