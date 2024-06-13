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    18:48, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие специальности вошли в список госзаказа для колледжей и училищ

    студенты
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Министерство просвещения РК объявило государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием. Заказ составлен с учетом потребностей рынка труда на 2024-2025 учебный год, передает корреспондент агентства Казинформ.

    Так, Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек» получит госзаказ на подготовку 200 специалистов:

    • Информатика – 25;
    • Дошкольное воспитание и обучение – 25;
    • Педагогика и методика начального обучения – 75;
    • Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 75.

    Высшему колледжу APEC Petrotechnic выделят 225 грантов на подготовку по специальностям:

    • Электроснабжение (по отраслям) – 40;
    • Технология добычи нефти и газа – 15;
    • Программное обеспечение (по видам) – 50;
    • Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 15;
    • Химическая технология и производство (по видам) – 50;
    • Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ – 15;
    • Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) – 40.

    Кроме того, госзаказ на обучение специалистов получат:

    • Казахский национальный университет искусств на специальности культуры и искусства – 120 грантов;
    • Казахская национальная академия хореографии на специальности культуры и искусства – 40 грантов;
    • Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского на специальности искусства и культуры – 105 грантов;
    • Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева наспециальности искусства и культуры – 70 грантов;
    • Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова на специальности культуры и искусства - 90 грантов;
    • Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова на специальности искусства и культуры – 65 грантов;
    • Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева на специальности искусства и культуры – 60 грантов.

    Также разработаны проекты на предоставление государственного образовательного заказа на 2025-2026, 2026-2027 учебные годы.

    Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.



    Теги:
    Абитуриенты Минпросвещения РК Образование Студенты Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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