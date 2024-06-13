Какие специальности вошли в список госзаказа для колледжей и училищ

Министерство просвещения РК объявило государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием. Заказ составлен с учетом потребностей рынка труда на 2024-2025 учебный год, передает корреспондент агентства Казинформ.

Так, Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек» получит госзаказ на подготовку 200 специалистов:

Информатика – 25;

Дошкольное воспитание и обучение – 25;

Педагогика и методика начального обучения – 75;

Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования – 75.

Высшему колледжу APEC Petrotechnic выделят 225 грантов на подготовку по специальностям:

Электроснабжение (по отраслям) – 40;

Технология добычи нефти и газа – 15;

Программное обеспечение (по видам) – 50;

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – 15;

Химическая технология и производство (по видам) – 50;

Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ – 15;

Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю) – 40.

Кроме того, госзаказ на обучение специалистов получат:

Казахский национальный университет искусств на специальности культуры и искусства – 120 грантов;

Казахская национальная академия хореографии на специальности культуры и искусства – 40 грантов;

Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского на специальности искусства и культуры – 105 грантов;

Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева наспециальности искусства и культуры – 70 грантов;

Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова на специальности культуры и искусства - 90 грантов;

Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова на специальности искусства и культуры – 65 грантов;

Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Орала Тансыкбаева на специальности искусства и культуры – 60 грантов.

Также разработаны проекты на предоставление государственного образовательного заказа на 2025-2026, 2026-2027 учебные годы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.





