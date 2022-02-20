Какие специалисты востребованы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области насчитывается более двух тысяч свободных рабочих мест. О том, какие специалисты востребованы на рынке труда и какую господдержку безработным оказывают в регионе рассказала в ходе передачи «Сәті түскен сұхбат» на областном телевидении заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Бибигуль Бисенгалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Б.Бисенгалиевой, на сегодня на рынке труда востребованы специалисты в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, также необходимы рабочие специальности, сотрудники в сфере общепита и сферы услуг.

«По республике числится 450 тысяч безработных. В Актюбинской области - 21 тысяча человек. На данный момент у нас есть две тысячи свободных вакансий, однако не у всех подходит специальность, у кого-то специальности нет или не устраивает уровень зарплаты. Кроме того, каждый имеет право выбрать себе работу.

Ежегодно путем опроса создается прогноз необходимых профессий на рынке труда. Согласно прогнозу рынку необходимы рабочие специальности, а также сотрудники в сфере питания, услуг.

Постоянные рабочие места есть в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности», - рассказала Б.Бисенгалиева.

Замруководителя управления отметила, что в прошлом году актюбинцы были активно привлечены к различным видам занятости по программе «Енбек».

«В прошлом году более 56 тысяч безработных и самозанятых активно участвовали в мероприятиях по занятости. Также профессиям на курсах обучились 1380 человек, по проекту «Бастау бизнес» - 1381 человек, из них 614 человек получили гранты, 40 - получили микрокредиты.

Гранты по 200 МРП получили 1445 человек, они открыли свое дело. На свободные рабочие места были трудоустроены более 34 тысяч человек, более трех тысяч человек проработали по программе «Жасыл ел», на молодежную практику мы направили более 2500 человек. В результате проведенных работ согласно данным управления статистики уровень безработицы в области в третьем квартале составил 4,8 процента при республиканском в 4,9 процента, уровень безработицы среди молодежи - 2,6 процента при республиканском показателе 3 процента», - добавила она.