Какие специалисты нужны на рынке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На рынке Алматы востребованы IТ -специалисты и работники сфер образования и здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Список востребованных в период пандемии специалистов озвучила директор Центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова. В этом списке – и рабочие специальности, в которых нуждаются предприятия мегаполиса.

По словам Диляры Иманкуловой, в период пандемии многие алматинцы стремятся работать в IТ-сферах, которые стабильно развиваются и являются одной из самых привлекательных с точки зрения зарплатных ожиданий. На это влияние оказал переход многих организаций на удаленный режим работы и в онлайн-формат.

Еще одной особенностью стал спрос на специалистов сферы образования и здравоохранения. Также по-прежнему в ТОПе востребованных специальностей – рабочие профессии. Городу нужны строители, сварщики, монтажники, маляры, швеи, бухгалтера, парикмахеры, курьеры, охранники, обслуживающий техперсонал.

«Мы имеем возможность обучить и трудоустроить жителей города по программе «Енбек», а впоследствии помочь принять участие в проекте «Бизнес бастау», чтобы получить грант на открытие собственного дела», - сообщила Диляра Иманкулова.

Как показала пандемия рынок труда вошел в новую реальность, в которой нужно перенастраивать процессы работы, поэтому у горожан есть возможность обучиться востребованной рабочей специальности. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости, где можно получить подробную информацию об обучении и последующем трудоустройстве