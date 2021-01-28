Какие специалисты были наиболее востребованы в Казахстане в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году на Электронной бирже труда было размещено 925 тысяч вакансий, что на 11% больше показателя 2019 года (831 тысяча). При этом 600 тысяч вакансий в прошлом году были для квалифицированных работников. В 2019 году потребность в квалифицированном труде составила 590 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Количество размещенных резюме составило в 2020 году 630 тысяч единиц, что на 10% больше показателя предыдущего года (570 тысяч в 2019 году). Из размещенных вакансий 367 тысяч предполагали квалифицированный труд (359 тысяч в 2019 году).

«В среднем по стране в прошлом году вакансий было почти на 300 тысяч больше, чем резюме. При этом порядка 233 тысяч из них – вакансии, предполагающие квалифицированный труд. Однако в разрезе регионов можно отметить, что в Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Мангыстауской и Жамбылской областях количество резюме немного превысило количество вакансий», – сообщил директор департамента прогнозирования АО «Центр развития трудовых ресурсов» Дмитрий Шумеков.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество вакансий (185,8 тысячи) пришлось на строительный сектор. Кроме того, большая потребность была отмечена в сферах образования (139 тысяч вакансий), торговли (88 тысяч), сельского хозяйства и здравоохранения (по 73 тысячи), а также в обрабатывающей промышленности (71 тысяча).

Самыми востребованными среди квалифицированных рабочих в 2020 году стали учителя средней школы, строители-монтажники, а также водители легковых автомобилей и такси.

«В топ-3 по востребованности в разрезе регионов, кроме Костанайской области, а также городов Нур-Султана и Алматы, так или иначе, были отмечены учителя средней школы. Похожая ситуация и со строителями-монтажниками – в топе потребностей их нет лишь в Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях и городе Алматы. Кроме того, в регионах наиболее востребованы водители легковых автомобилей, операторы бойлеров и паровых машин, супервайзеры и продавцы в магазинах, а также средний медицинский персонал по уходу», – рассказал Дмитрий Шумеков.

При этом тот факт, что наибольшее количество опубликованных резюме также относится к учителям средней школы, строителям-монтажникам и рабочим родственных занятий, водителям легковых автомобилей, операторам бойлеров и паровых машин, супервайзерам и продавцам в магазинах, а также среднему медицинскому персоналу по уходу, не меняет наличия дефицита по данным профессиям.

Так, совокупное превышение количества вакансий над количеством резюме наиболее заметно в строительной сфере, и для строителей-монтажников составило 16,8 тысячи единиц, сварщиков и газорезчиков – 9,7 тысячи, бетонщиков – 6,3 тысячи, операторов кранов, подъемников и аналогичного оборудования – 5,8 тысячи.

Кроме того, к дефицитным профессиям на рынке труда также относятся учителя средней школы (на 9,3 тысячи больше вакансий, чем резюме), продавцы (на 8,9 тысячи), охранники (на 8,5 тысячи), а также средний медицинский персонал по уходу (на 7,7 тысячи).

В свою очередь избыточными на рынке труда остаются юристы (избыток в 5,8 тысячи единиц), офисные служащие широкого профиля (3 тысячи), консультанты по финансовым вопросам (1,8 тысячи), аналитики и исследователи (1,7 тысячи).

Кроме того, в 2020 году сложился избыток специалистов-профессионалов по защите окружающей среды (2,3 тысячи), техников в промышленности и на производстве (1,8 тысячи), техников-электроников (1,8 тысячи), а также бригадиров над строителями (1,6 тысячи).