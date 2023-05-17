Какие специалисты будут зачисляться в кадровый резерв в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев рассказал, какие специалисты будут приняты в состав Президентского молодежного кадрового резерва в регионах в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, Президентский молодежный кадровый резерв существует. Его состав снова пополнится в этом году. Ежегодно необходимо предоставлять возможность квалифицированной молодежи участвовать и продвигаться в государственной службе. Кроме того, мы в этом году впервые формируем кадровый резерв в регионах», - сказал Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ежегодной конференции «Меритократия. Добропорядочность. Инновации».

Ранее сообщалось, что с марта текущего года ведется онлайн прием сотрудников в пяти государственных органах. Проект сейчас работает в пилотном режиме в министерствах торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, а также в Акмолинской области, городе Шымкент и в агентстве. В этих государственных органах сейчас прием на службу ведется онлайн.

В Казахстане провели более 70 специальных исследований по совершенствованию сферы государственной службы.