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    14:59, 17 Май 2023 | GMT +6

    Какие специалисты будут зачисляться в кадровый резерв в регионах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев рассказал, какие специалисты будут приняты в состав Президентского молодежного кадрового резерва в регионах в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, Президентский молодежный кадровый резерв существует. Его состав снова пополнится в этом году. Ежегодно необходимо предоставлять возможность квалифицированной молодежи участвовать и продвигаться в государственной службе. Кроме того, мы в этом году впервые формируем кадровый резерв в регионах», - сказал Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ежегодной конференции «Меритократия. Добропорядочность. Инновации».

    Ранее сообщалось, что с марта текущего года ведется онлайн прием сотрудников в пяти государственных органах. Проект сейчас работает в пилотном режиме в министерствах торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, а также в Акмолинской области, городе Шымкент и в агентстве. В этих государственных органах сейчас прием на службу ведется онлайн.

    В Казахстане провели более 70 специальных исследований по совершенствованию сферы государственной службы.


    Теги:
    Президентский кадровый резерв Астана
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